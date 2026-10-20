LAVORO, GIULIANO (M5S): BENE PDL PATROCINIO VITTIME INFORTUNI MA ALLARGARE PLATEA

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - ROMA, 19 OTTOBRE 2026 – "La tutela delle vittime degli incidenti sul lavoro e delle loro famiglie deve essere una priorità dello Stato. I dati degli ultimi anni confermano una situazione ancora drammaticamente emergenziale. Tale provvedimento rappresenta un passo importante perché garantisce il patrocinio a spese dello Stato, senza limiti di reddito, alle persone totalmente inabili a causa di reati commessi in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e, in caso di decesso, ai familiari previsti dalla legge. Il M5S ne condivide la finalità, ma ritiene necessario rafforzare la tutela, affinché nessuna vittima venga lasciata indietro. Per questo presenteremo ordini del giorno per ampliare la definizione di inabilità, includendo anche chi subisce una compromissione permanente dell'autonomia e necessita di assistenza continuativa". Lo ha affermato in Aula alla Camera la deputata del M5S Carla Giuliano, intervenendo in discussione generale sulla proposta di legge per il patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
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