Gli appuntamenti alla Mem dal 19 al 25 ottobre – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Di seguito il dettaglio delle iniziative:
Lunedì 19
ore 16-19: Portofranco. Ripetizioni gratuite (piano terra)
Martedì 20
ore 15-19: Portofranco. Ripetizioni gratuite (piano terra)
ore 17-19: Gruppo di Filet – Saletta n. 1 (piano primo)
Mercoledì 21
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Giovedì 22
ore 15-19: Portofranco, ripetizioni gratuite (piano terra)
Venerdì 23
Sabato 24
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Domenica 25
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Sino al 31 ottobre è inoltre visitabile nello Spazio Mostre al primo piano della struttura la mostra pittorica "Il colore non ha età"
Con preghiera di pubblicazione