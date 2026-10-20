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martedì 20 Ottobre 2026
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Sardegna

Gli appuntamenti alla Mem dal 19 al 25 ottobre – Comunicato stampa

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Di seguito il dettaglio delle iniziative:

Lunedì 19

ore 16-19: Portofranco. Ripetizioni gratuite (piano terra)

Martedì 20

ore 15-19: Portofranco. Ripetizioni gratuite (piano terra)

ore 17-19: Gruppo di Filet – Saletta n. 1 (piano primo)

Mercoledì 21

*****

Giovedì 22

ore 15-19: Portofranco, ripetizioni gratuite (piano terra)

Venerdì 23

Sabato 24

*******

Domenica 25

*******

Sino al 31 ottobre è inoltre visitabile nello Spazio Mostre al primo piano della struttura la mostra pittorica "Il colore non ha età"

Con preghiera di pubblicazione

(AGENPARL)
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L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

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