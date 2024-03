Camera dei deputati: La settimana dell’Aula

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani – Richiesta di dimissioni nei confronti di due Ministri

Mercoledì 3 aprile (alle ore 10) avrà luogo la discussione generale della Mozione n. 1-00164 presentata a norma dell’articolo 115, comma 3, del Regolamento, nei confronti del Ministro del turismo, Daniela Garnero Santanchè.

Mercoledì 3 (ore 13-14,45 e 15-20, con eventuale prosecuzione notturna dalle 21 alle 24) e giovedì 4 aprile (ore 9,30-13,30 e 15-20, con eventuale prosecuzione notturna dalle 21 alle 24, ed eventualmente nella giornata di venerdì 5) avrà luogo la discussione con votazioni del Testo unificato C. 982-A – Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani; del disegno di legge C. 1532-ter-A – Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore; della proposta di legge C. 851-A – Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari; della Mozione n. 1-00249 presentata a norma dell’articolo 115, comma 3, del Regolamento, nei confronti del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini; della Mozione n. 1-00164 presentata a norma dell’articolo 115, comma 3, del Regolamento, nei confronti del Ministro del turismo, Daniela Garnero Santanchè.

Mercoledì 3 aprile, alle ore 15, avranno luogo interrogazioni a risposta immediata (question time), con trasmissione in diretta televisiva.

Venerdì 5 aprile, alle ore 9,30, avranno luogo interpellanze urgenti.