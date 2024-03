ANIMALI, SALVINI SCRIVE ALLE COMPAGNIE AEREE: “VALUTATE DI NON METTERLI IN STIVA”

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

Aerei e animali domestici: sono molte le compagnie che non permettono l’accesso agli amici a 4 zampe in cabina anche se di piccole dimensioni. Per questo motivo e in vista dei prossimi periodi di vacanza, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha chiesto ad ENAC ed alla Direzione Generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari del MIT di studiare possibili soluzioni che contemperino le esigenze di sicurezza del volo con quelle dei proprietari di animali domestici, che vogliono viaggiare con loro in aereo. Contemporaneamente Salvini ha invitato le principali compagnie aeree italiane, ITA ed Aeroitalia, a riflettere, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza del volo, su possibili semplificazioni che consentano agli amici a quattro zampe di viaggiare accanto ai proprietari. Attualmente infatti solo alcune compagnie accettano in cabina animali, purché di piccole dimensioni e facendoli viaggiare nell’apposito trasportino; se, però, gli animali superano un certo peso, normalmente 10 kg, devono viaggiare nella stiva. La richiesta è quella di trovare soluzioni più semplici, abbattendo le difficoltà procedurali e, ancor più, migliorando le condizioni in cui gli animali viaggiano.

Lo fa sapere il Mit.