Agenda Confitarma 29 marzo 2024

29 marzo 2024

SPECIALE MAREDÌ

“Navigare il Mar Rosso”: rivivi la puntata speciale di Maredì del 26 marzo

“Abbiamo visto tutta la filiera navigante del mare a confronto e abbiamo capito che per affrontare una crisi come quella del Mar Rosso serve che si confrontino tutti gli operatori del mare, di fronte allo scenario del Medio Oriente in continuo cambiamento”: così il conduttore David Parenzo ha sintetizzato la nuova puntata di maredì dedicata al Mar Rosso.

Al centro del confronto la crisi vista dal punto di osservazione diretto di chi naviga nell’area assicurando i collegamenti marittimi di approvvigionamento di merci, materie prime ed energia, fondamentali per tutti noi. “Questa crisi” – ha sottolineato il Presidente di Confitarma Mario Zanetti -“dimostra ancora una volta la centralità del trasporto marittimo ed evidenzia come ciò che accade alle navi e alle rotte si riverbera direttamente sulle nostre vite di tutti i giorni”.

Mario Zanetti – Presidente di Confitarma

”Dal canale di Suez per l’Italia passa un valore delle merci pari a circa 150 mld ogni anno. Per l’Italia il Canale di Suez rappresenta circa la metà dell’import e un terzo dell’export, parliamo di numeri importanti, ma soprattutto di una ricaduta sulla vita di tutti i giorni'”. Per le navi che passano intorno all’Africa ”abbiamo impatti importanti, che si riverberano sulla catena logistica” perché le miglia percorse aumentano “quasi del doppio” e, di conseguenza, si ha ”un impatto sui costi e sulle tempistiche”. Inoltre “rende marginale il Mediterraneo rispetto al nord Europa, quindi rendendolo più conveniente'”. Lo ha affermato il Presidente di Confitarma, Mario Zanetti, durante l’ultima puntata di maredì.

Cesare d’Amico – Vicepresidente di Confitarma

“Alla fine chi sta a bordo sono sempre dei lavoratori, che non hanno scelto la carriera marittima per diventare dei militari o dover affrontare situazion di guerra, ma che purtroppo oggi le devono vivere”. Lo ha affermato il Vicepresidente di Confitarma, Cesare d’Amico nell’ultima puntata di maredì.

”È doveroso ricordare che stiamo difendendo gli interessi nazionali e l’economia del Paese permettendo a tutti di continuare a beneficiare dei prodotti”, ha sottolineato d’Amico. ”Tengo a precisare che questa scorta è fatta per rendere il lavoro dei nostri marittimi assolutamente sicuro”. ”Oggi i nostri equipaggi hanno una formazione adeguata, anche a livello psicologico, in modo da sentirsi sufficientemente tranquilli, tutelati e difesi”.

Amm. Luigi Giardino – Capo 6° Reparto Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

C.A. Massimiliano Lauretti – Capo 3° Reparto Stato Maggiore Marina Militare

L’Ammiraglio Luigi Giardino – Capo del 6° Reparto Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha evidenziato che sul Mar Rosso “attualmente l’attività di sicurezza è limitata alla navigazione, quindi non entriamo nel merito di quello che è il livello di sicurezza dei porti: il livello nel Mar Rosso è massimo MarSec 3. Su un’area abbastanza vasta che è determinata da un parallelo che passa all’altezza di Riad, a nord di Gedda, e ovviamente abbraccia tutto il Golfo.

È ovvio che l’interlocuzione non avviene esclusivamente a livello nazionale, ma la condividiamo a livello internazionale ed europeo”.

“È compito della Marina quello di difendere il territorio dello Stato a cui è assimilata anche la difesa delle vie di comunicazione marittima vitali per il Paese e gli interessi nazionali”. Lo ha affermato il Contrammiraglio Massimiliano Lauretti, Capo del 3° Reparto Stato Maggiore Marina Militare Italiana. “È necessario un corridoio contro gli attacchi degli houthi che sono una minaccia tecnologicamente avanzata dato l’utilizzo di droni che hanno una gittata tale da poter raggiungere molto vicino le navi. È fondamentale intercettarli ed abbatterli per creare quella bolla di sicurezza per far transitare le navi. Oltre alle vie di comunicazione marittime, sott’acqua passano le chiavi digitali: oggi il 98% delle transazioni digitali transitano su cavi e dorsali sottomarine e questo può essere un punto di fragilità e deve essere difeso”.

Mario Boffo – già Ambasciatore d’Italia in Yemen e Arabia Saudita

Umberto Guidoni – Co Direttore Generale di Ania

“Gli houthi esprimono un desiderio di autoaffermazione, governano nel proprio territorio e sono in grado di essere un Stato, anche se informale e non riconosciuto. Si tratta di una realtà che sarà difficile far retrocedere, per questo la guerra che stanno combattendo americani ed inglesi rischia di creare nel tempo un ulteriore focolaio di crisi, indipendente da Gaza, aumentando l’instabilità dell’area. Sarebbe ragionevole una missione difensiva”. Queste le parole del già Ambasciatore d’Italia in Yemen e Arabia Saudita Mario Boffo.

“Ancora una volta si puo notare che l’assicurazione è un fattore abilitante per garantire il corretto svolgimento delle attività e, in questo contesto, dei traffici marittimi. Anche in virtù del ruolo sociale che ricopre, quindi, l’assicurazione si fa carico della protezione degli spostamenti in mare, anche nel Mar Rosso. Naturalmente, è comprensibile che, considerata la delicatezza del contesto e il perdurare della guerra, le compagnie debbano costruire soluzioni di copertura adeguate a coprire dei rischi elevati, in ottica di piena sostenibilità del sistema”. Lo ha affermato il Co-Direttore Generale di Ania, Umberto Guidoni.

GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

Cherasco, 6 aprile

FIAP – ASTRA CUNEO “Sfide e Opportunità: Il Nord-Ovest Italiano nell’Ecosistema del Trasporto e della Logistica Europea”

Bruxelles, 9 aprile

ECSA: “Bringing clean shipping fuels to the market”

Gaeta, 10/13 aprile

3° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum

Per Confitarma parteciperanno il Vicepresidente Cesare d’Amico, il Presidente dei Giovani Armatori Salvatore d’Amico e il Direttore Generale Luca Sisto.

Milano, 11 aprile

Lombardia G7 Italia “Mobilità e sfide future, tra sviluppo delle reti e crescente instabilità globale”

Interverranno il Presidente di Confitarma Mario Zanetti e il Vicepresidente Guido Grimaldi.

Roma, 16 aprile

77° Assemblea Nazionale Fedepiloti

Per Confitarma interverrà il Presidente Mario Zanetti.

La Spezia, 19 aprile

ADSP Mar Ligure Orientale “Sotto il Segno del Porto 2”

New York, 28 aprile 1° maggio

The International Propeller Clubs “11° Missione internazionale”

Golfo di Baratti, 9/12 maggio

Ship2Shore “Ship2Sport”

Con il patrocinio del Gruppo Giovani Armatori di Confitarma

Sorrento, 17/18 maggio

European House Ambrosetti “Forum Internazionale del Mediterraneo Verso Sud. La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo”

Olbia, 24 maggio

ANGOPI “Convegno Nazionale”

Napoli, 24 maggio

3° Business Meeting “Navi e terminal traghetti: rinnovamento all’orizzonte” di Shipping Italy

Atene, 3/7 giugno

Posidonia 2024

Napoli, 30 settembre – 5 ottobre

Naples Shipping Week 2024

Rimini, 5/8 novembre

ECOMONDO – The Green Technology Expo

NOTIZIE DAL MONDO CONFITARMA

Il Presidente Zanetti incontra i vertici del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera

Roma, 27 marzo 2024

Il Presidente di Confitarma Mario Zanetti e il Direttore Generale Luca Sisto sono stati ricevuti dal Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera Amm. Nicola Carlone e dal Vice Comandante Generale Amm. Sergio Liardo. Si è trattato di un piacevole momento di presentazione del neo eletto Presidente Zanetti al Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera.

L’occasione è stata particolarmente utile per programmare alcune importanti attività che coinvolgeranno il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e la nostra Associazione nei prossimi mesi.

Maritime Inspection Exercise: nuova esercitazione congiunta nel Mediterraneo

Roma, 27 marzo 2024

Il 24 marzo 2024, nell’ambito dell’Operazione Mediterraneo Sicuro, ha avuto luogo una nuova esercitazione ispettiva congiunta al largo di Rodi.

All’attività hanno preso parte:

* ITS BERGAMINI, fregata della Marina Militare italiana

* M/V GRANDE ELLADE, il mercantile di bandiera italiana del Gruppo Grimaldi

* Centrale Operativa Multi-Dominio della Marina Militare (COMM) presso il Comando in Capo della Squadra Navale(CINCNAV)

* Staff dell’Operazione Mediterraneo Sicuro

* Centro Operativo Nazionale Guardia Costiera (CONGUARCOST) nella sua funzione di ITMRCC (Italian Maritime Rescue Coordination Centre)

* Company Security Officer (CSO) e sede operativa del Gruppo Grimaldi, a Napoli

* CONFITARMA

Mentre navigava nel Mediterraneo orientale, al largo di Rodi, il mercantile GRANDE ELLADE ha simulato il trasporto sospetto di un carico illegale […].

Pasqua 2024: Le navi Costa Crociere visiteranno circa 20 destinazioni in tutto il mondo

Genova, 29 marzio 2024

Da fine primavera, accanto alle destinazioni a “terra”, gli itinerari nel Mediterraneo e in Nord Europa si arricchiranno con le “Sea Destinations”, nuove destinazioni da vivere a bordo, durante la navigazione.

Le crociere si confermano tra le vacanze più apprezzate anche a Pasqua 2024. Nel periodo festivo le navi Costa visiteranno circa 20 diverse destinazioni in tutto il mondo: dal Sud America, con le crociere in Argentina, Brasile e Uruguay di Costa Diadema, Costa Favolosa e Costa Fascinosa; all’Estremo Oriente, con Costa Serena che visiterà Taiwan, Giappone e Corea del Sud, e Costa Deliziosa in arrivo a Taiwan nel corso della terza tratta del suo Giro del Mondo; passando per il Mediterraneo, in Italia, Francia e Spagna, dove Costa Smeralda offrirà una crociera di una settimana con scali a Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia, mentre Costa Fortuna e Costa Pacifica proporranno mini-crociere a Barcellona e Marsiglia, con partenza da Savona.

Le Sea Destinations: grande novità da giugno […].

Saipem completa il rimborso anticipato del finanziamento di euro 387 milioni assistito da garanzia SACE

Milano, 28 marzio 2024

Saipem comunica di aver completato in data odierna il rimborso anticipato del finanziamento di euro 387 milioni, stipulato nel febbraio 2023 e oggetto di comunicazioni al mercato in data 13 febbraio 2023 e 21 giugno 2023, con un consorzio di banche italiane e internazionali e garantito per il 70% da SACE nell’ambito del programma “SupportItalia”. Nel dicembre 2023 era stato già effettuato un primo rimborso anticipato parziale dell’importo di euro 150 milioni e in data odierna è stato effettuato il rimborso anticipato dell’intero importo residuo di euro 237 milioni. Il contratto di finanziamento prevedeva un periodo di preammortamento di 2 anni, con rimborso in 12 rate trimestrali a partire dal 31 marzo 2025 e scadenza finale il 31 dicembre 2027.

I rimborsi anticipati sono stati effettuati mediante l’utilizzo di disponibilità di cassa. L’operazione determina quindi una riduzione dell’indebitamento lordo del Gruppo Saipem, oltre ad una riduzione del costo medio del debito.

La decisione riflette la posizione di liquidità del Gruppo Saipem ed è in linea con la guidance fornita nell’ambito del Piano Strategico 2024-2027, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Saipem in data 28 febbraio 2024 e presentato al mercato in data 29 febbraio 2024. […].

SPECIALE FORMAZIONE

Partirà il 5 aprile 2024 il primo Master Executive in Shipping Management organizzato da ForMare – Polo Nazionale per lo Shipping, in collaborazione con Confitarma – Confederazione Italiana Armatori, finalizzato a fornire alta formazione nel settore dello shipping.

Il percorso di eccellenza, che coinvolge docenti provenienti dal mondo accademico e manager di aziende leader del settore, formerà professionisti che saranno in grado di analizzare e gestire le principali sfide del settore.

Un’opportunità unica per quanti vogliano approcciare alla professione marittima incrementando le proprie competenze, con una qualificata visione a 360°.

Il Master si rivolge, infatti, a Manager e professionisti dello shipping e settori affini, giovani alle prime esperienze nel settore e a chiunque desideri approfondire le proprie competenze in questo ambito.

Durante il corso, strutturato in nove moduli didattici, verranno affrontate tematiche come gli aspetti tecnici, giuridici e commerciali della nave, le assicurazioni, l’equipaggio, sustainable shipping, emergency management e tanto altro, combinando lezioni frontali con una formazione operativa, attraverso case studies ed esercitazioni.

Il Master, che si concluderà il 28 giugno 2024 e che ha un costo di 4.200 € (più IVA), si svolgerà in modalità ibrida, a weekend alternati, 3 in presenza presso la sede di Confitarma a Roma e 4 da remoto.

Per partecipare è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

I NOSTRI COMUNICATI…

Maritime Inspection Exercise: nuova esercitazione congiunta nel Mediterraneo

FOCUS NAZIONALE

Centro Studi Confindustria: Aspettative degli industriali: stabile l’attività. In miglioramento le attese sui costi di produzione

Nelle attese degli imprenditori è ferma la dinamica della produzione: il 47,5% del campione delle grandi imprese industriali associate a Confindustria ritiene che a marzo la produzione resterà stabile. Nella restante parte del campione è più alta la quota di imprese che vedono un miglioramento del livello di produzione rispetto a quelle che ne prospettano una contrazione. (rispettivamente, 41,3% e 11,2%). Un ulteriore segnale positivo è che nessuna delle imprese incluse nel campione ha segnalato una riduzione significativa della produzione, così come già registrato nella rilevazione di febbraio […].

Incontro del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, con il Ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Bin Zayed Al Nahyan

Roma, 28 marzo 2024

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, ha incontrato oggi alla Farnesina il Ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Sceicco Abdullah Bin Zayed Al Nahyan.

“L’elevazione del partenariato bilaterale a livello strategico tra Roma e Abu Dhabi, avviato a marzo 2023 in occasione della mia visita con il Presidente Meloni negli Emirati, ha osservato Tajani, è testimoniato dall’elevata frequenza degli incontri istituzionali fra i due Paesi avvenuti negli ultimi mesi, con la visita a Roma del Presidente Bin Zayed e incontri a livello di Ministeri di Esteri, Industria, Ambiente ed Energia, Difesa, e Giustizia. “

Nel corso dell’incontro è stata discussa la prospettiva di un ulteriore rafforzamento del partenariato bilaterale, in vista della convocazione di nuove sessioni della Commissione economica mista Italia-EAU e del Dialogo Strategico […].

Il Ministro Musumeci annuncia: “presto la legge sulla dimensione subacquea”

Roma, 27 marzo 2024

«Il governo italiano guarda con estremo interesse al dominio del subacqueo e si attrezza per il varo di un quadro normativo che possa disciplinare la materia». Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, che ha affidato al Cipom, il Comitato interministeriale dallo stesso presieduto, il compito di audire i soggetti pubblici e privati chiamati a dare un contributo di idee e di proposte.

«Come atto propedeutico, ho voluto incontrare il capo di Stato Maggiore della Marina ammiraglio Enrico Credendino, il comandante generale del Corpo della Guardia di Finanza, generale Andrea De Gennaro, ed il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, per definire le linee lungo le quali sviluppare il lavoro del Cipom. Con il collega Adolfo Urso, inoltre, stiamo procedendo in perfetta intesa sul coinvolgimento delle imprese italiane già presenti nel mercato del subacqueo, mercato che potrebbe assai presto lambire un valore globale di 400 miliardi di dollari».

FOCUS INTERNAZIONALE

Statement from the International Chamber of Shipping (ICS) following the conclusion of the IMO Marine Environment Protection Committee (MEPC81) Meeting

Londra, 22 marzo 2024

We welcome the progress made during these intensive negotiations to achieve net zero emissions from shipping, and the support received from around 60 Member States for a flat rate contribution system per tonne of GHG. The purpose of the proposed system, put forward by the International Chamber of Shipping (ICS), is to reduce the cost gap and incentivise the accelerated uptake of green marine fuels, as well as providing billions of dollars to support the maritime GHG reduction efforts of developing countries.

We have gained a better understanding of the concerns of those governments who still have questions about our proposed feebate mechanism. ICS will seek to address these concerns with all governments before the next round of IMO negotiations in September, to help ensure that the necessary regulatory framework can be adopted next year, for global implementation by 2027. […].

UNCTAD’s Global Trade Update shows encouraging signs amidst persistent challenges

Ginevra, 21 marzo 2024

After facing declines over several quarters, international trade is poised for a rebound in 2024, according to the latest Global Trade Update from the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

In 2023, global trade saw a 3% contraction, equalling roughly $1 trillion, compared to the record high of $32 trillion in 2022. Despite this decline, the services sector showed resilience with a $500 billion, or 8%, increase from the previous year, while trade in goods experienced a $1.3 trillion, or 5%, decline compared to 2022.

The fourth quarter of 2023 marked a departure from previous quarters, with both merchandise and services trade stabilizing quarter-over-quarter. Developing countries, especially those in the African, East Asian and South Asian regions, experienced growth in trade during this period. […].

SOCIETÀ DI SERVIZI DI CONFITARMA

LE NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE DEL MARE

