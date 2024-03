Più di 1000 presenze ad “Università Svelate”, le ultime dalla ricerca e una nuova passione per gli scacchi: leggi Bnews

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

Newsletter dell'Università di Milano-Bicocca N° 3 | Marzo 2024

Temi d’attualità, visite ai laboratori scientifici e attività nel verde del Vivaio Bicocca: ecco un video riassunto della Giornata delle UniversitàUn modello di intelligenza artificiale per stabilire la predisposizione al rischio degli edifici

È l’obiettivo del Prin “Smile”, che vede il nostro Ateneo a fianco di OGS, CNR-IMATI e Università di FirenzeEleonora Picco tra i vincitori dell’ESG Challenge Iren 2024 con una tesi sulla sostenibilità del lavoro

Un progetto di dottorato sulla promozione di una vita lavorativa di qualità e sostenibileUn pugno di sabbia per esplorare la storia del nostro pianeta

Un viaggio nei laboratori del centro Provenance dove si ricostruisce l’evoluzione della superficie terrestre nel tempo geologicoAll’origine dei gas che i vulcani rilasciano nell’atmosfera

Grazie a un approccio innovativo, uno studio guidato dall’Università Bicocca ha individuato un nuovo meccanismo di produzione dell’anidride solforosaGli animali ridono. Lo dice la scienza

Quando e perché ridono gli animali? E che differenza c’è con le risate degli esseri umani? L’abbiamo chiesto a Maria Elide Vanutelli, ricercatrice dell’Università di Milano-Bicocca, che ha esplorato le origini dell’umorismoNasce il circolo di scacchi della Bicocca

Un piccolo nucleo di pionieri ha coagulato poco alla volta intorno a sé l’interesse di decine di appassionatiParità e autonomia: in mostra i manifesti femministi degli anni ’70-’90

