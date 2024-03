(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 28 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

ITALIA VIVA: OPERAZIONE QUARTICCIOLO – A FIANCO DEL PREFETTO E DEL QUESTORE

Roma, 28 marzo 2024 – “Ringraziamo il Prefetto di Roma Lamberto Giannini e il Questore Carmine Belfiore per l’operazione condotta al Quarticciolo volta al ripristino della legalità, quartiere nel quale Don Antonio Coluccia da anni denuncia una grave situazione di illegalità, come abbiamo potuto constatare quando lo abbiamo accompagnato di notte in quella che è diventata una delle principali piazze di spaccio della città e abbiamo visto qual è il grado di infiltrazione criminale esistente su quel territorio. Siamo a fianco di chi ha condotto questa operazione per il rispetto della legalità e la lotta allo spaccio di droga sia nel quartiere che nelle case dell’Ater e anzi ci stupiamo che ci sia qualcuno che metta in discussione un’azione di tale valenza per il territorio. Saremo ancora lì al fianco di Don Antonio Coluccia e di tutte le iniziative che favoriscono la crescita dei territori e servano a ricucire il tessuto sociale. Così in una nota congiunta Luciano Nobili, consigliere Iv alla Regione Lazio, Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

Ufficio Stampa

Gruppo Italia Viva – Assemblea Capitolina

Via Petroselli, 45 – 00186 Roma