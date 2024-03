Animali, Bonfrisco (Lega-ID): nel codice della strada svolta epocale, l’abbandono è uno dei gesti più aberranti che possano essere compiuti

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

Grazie Matteo Salvini per questa svolta epocale nella difesa degli animali. L’abbandono è uno dei gesti più aberranti che possano essere compiuti. Per questo motivo, far valere le leggi degli uomini anche per gli animali è una grande conquista per una società evoluta e che ha a cuore il bene di tutti. codice della strada. Lo scrive sui social l’Europarlamentare del gruppo Lega-ID, Anna Cinzia Bonfrisco