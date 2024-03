Agenzia regionale 382.24 Provvedimenti principali Giunta regionale 28 marzo

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 28 marzo 2024 GIUNTA 28 MARZO: I PROVVEDIMENTI PRINCIPALI

Transizione digitale

La Giunta ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa, per la partecipazione delle Università pugliesi e di AgID alle attività del Comitato tecnico del “Centro di Competenza regionale sull’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione”, tramite nomina di una/un propria/o rappresentante.

Agricoltura

La Giunta regionale ha approvato la variazione di bilancio per applicare le quote vincolate del risultato di amministrazione presunto derivante dalle somme assegnate dal MASAF e dedicate alla Regione Puglia per sostenere il patrimonio forestale, in attuazione del Piano forestale nazionale.

Al fine di sostenere concretamente le attività forestali sul territorio regionale e con l’assegnazione dei fondi ministeriali la Regione Puglia ha deliberato di procedere, dalla variazione di bilancio, all’utilizzo di 294.040,00 euro per una proposta di Piano Forestale Regionale ai sensi dell’articolo 9 della Legge Regionale 1/2023, mediante accordo ex art. 15 della Legge 241/90 con università/ enti di ricerca, in attuazione dell’Azione Operativa A.1 della Strategia Forestale Nazionale “Programmazione e pianificazione forestale e politiche di gestione e conservazione del paesaggio e del territorio”; relativamente alla somma di € 108.917, di procedere con l’individuazione a valorizzazione delle aree definibili “boschi vetusti”, ex art.3, comma 2, lettera s del decreto legislativo 34/2018, dando priorità alla faggeta vetusta della Foresta Umbra sul Gargano, all’interno della quale procedere altresì alla ricognizione degli alberi monumentali presenti e alla eventuale individuazione di nuovi esemplari; relativamente alla somma di € 83.082,00, procedere con azioni di promozione dell’associazionismo fondiario e la valorizzazione della gestione associata, rivolte ai Boschi Didattici della Puglia.

Politiche del Lavoro, Istruzione, Formazione

Welfare

Ambiente

Sospeso l’Accordo di Programma sottoscritto da Regione Puglia, Consorzio ASI Lecce, Comuni di Nardò (Le) e Porto Cesareo (Le) e Nardò Technical Center srl per un periodo non superiore a sei mesi, suscettibile di eventuale proroga e necessario all’espletamento di attività di ricognizione di eventuali criticità legate alla realizzazione del Piano di Sviluppo di Nardò Technical Center.

Ricerca e relazioni internazionali

La Giunta ha approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Puglia Sviluppo SpA, DTA Scarl per il sostegno alle start up in campo spaziale. Ulteriori analoghe proposte di collaborazione afferenti il sostegno alle start up in campo spaziale, possono essere sottoposte da altri soggetti privati all’attenzione del Dipartimento dello Sviluppo Economico, e che le stesse saranno valutate sulla base della coerenza con i documenti di programmazione e le linee di indirizzo regionali in materia di aerospazio.

Sanità

Approvata in Giunta la proposta di clinicizzazione dell’Unità operativa complessa di Urologia presso l’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, che avrà 16 posti letto a conduzione universitaria. Per questo sarà variato l’accordo Università-Regione in materia di sedi ospedaliere di cliniche universitarie.

Recepito il Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) 2023-2027, ai sensi dell’intesa della Conferenza Stato- Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Gli obiettivi strategici del PCNP riguardano: la tutela del consumatore mediante il mantenimento di un elevato livello di protezione della salute umana, degli animali, delle piante e della sicurezza alimentare con ulteriore attenzione verso l’e-commerce e il contrasto alle frodi e agli illeciti a danno dei consumatori e degli operatori, anche nei settori del biologico e delle Indicazioni Geografiche registrate, attraverso la cooperazione e il coordinamento tra le diverse autorità competenti e gli organi di controllo. Disposto, inoltre, che le Aziende Sanitarie Locali redigano entro il mese di giugno 2024 il documento di attuazione locale denominato “Piano Locale dei Controlli” per il biennio 24-25, oltre a garantire l’esecuzione di Controlli Ufficiali extrapiano di sicurezza alimentare e degli approvvigionamenti idrici nell’ambito del 50° vertice internazionale “G7”.

Cultura