(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

(AGENPARL) – mar 26 marzo 2024 *COMUNICATO STAMPA:*

NICOLA CONVERTINO PRENDE L’OSCAR DEI PORTI A MIAMI PER IL SUO “SANREMO

MUSIC AWARDS”

Il Sanremo Music Awards viene premiato a Miami nel Galà del Made in Italy

come una vera eccellenza del “Made in Italy”: da 22 anni è pianificato nel

mondo divulgando la musica, la moda e il food italiano.

Il *Sanremo Music Awards* verrà premiato a *Miami,* il 9 di Aprile.24,

nella persona del suo Patron e *fondatore Nicola Convertino* per la sua

attività di divulgazione del “*Made in Italy*” in tutto il mondo da 22 anni.

*In questo lungo periodo la manifestazione ha diffuso l’immagine italiana

con il meglio della musica, della moda e del food in diverse nazioni:

Russia, Cina, America, America Latina ed Europa.*

Tanti i concerti organizzati, manifestazioni pianificate e gemellaggi

concretizzati, insomma una macchina organizzativa che funziona e realizza i

sogni di centinaia di ragazzi e professionisti in tutto il mondo.

Ogni anno diversi Big della musica italiana e tantissimi giovani talenti si

esibiscono nel Sanremo Music Awards donando emozioni al pubblico di tutto

il mondo e nel contempo crea osmosi tra le culture dei vari paesi.

La premiazione si terrà nell’incantevole scenario di *Miami Beach* sulla

prestigiosa *LINCOLN ROAD* nei locali dell’*IT*, all’interno della

*diciassettesima

edizione dell’Oscar dei Porti.*

Quest’evento annuale si propone di omaggiare le eccellenze del settore

portuale, mettendo in luce il loro fondamentale apporto all’economia

italiana e al processo di valorizzazione del Sistema Italia a livello

internazionale.

L’attenzione sarà particolarmente focalizzata sul capitale umano marittimo,

esaltando quelle competenze, capacità imprenditoriali e innovazioni che

hanno contribuito al rafforzamento del prestigio del made in Italy su scala

mondiale, nonostante le sfide incontrate.

Con il patrocinio di rilevanti entità imprenditoriali portuali italiane,

associazioni di categoria, *il Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, e il Ministero degli Esteri*, l’Oscar dei Porti 2024 si conferma

un evento di spicco, testimoniato dalla conduzione di *Roberto Onofri e

Arianna Bergamaschi* e dalla presenza del *Viceministro Edoardo Rixi.*

Questa celebrazione rappresenta un cruciale momento di visibilità per il

settore marittimo-portuale italiano, evidenziando l’essenziale contributo

dei porti all’economia del paese e alla promozione dell’eccellenza italiana

nel mondo. Durante la serata verranno assegnati cinque Oscar a personalità

che si sono distinte nel loro ambito di competenza, riconoscendo così il

loro impegno e risultati eccezionali., tra queste appunto anche *Nicola

Convertino con il suo Sanremo Music Awards.*