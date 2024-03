(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024

[Nota per le Redazioni] Programma Sampa Nazionale Femminile, 26-31 marzo

Di seguito il programma stampa della Nazionale Italiana Femminile di Rugby per la settimana che porta a Irlanda v Italia del 31 marzo. Lo staff della Nazionale Femminile farà il possibile per mantenere inalterati gli orari, ma alcune variazioni potranno comunque verificarsi nel corso del raduno.

Ogni aggiornamento al presente programma verrà comunicato tramite email.

All’interno del Media Bin FIR, accessibile dalla home page del sito internet istituzionale Federugby.it, area Media, sarà possibile scaricare materiale audiovisivo di libero utilizzo.

Martedì 26 marzo

Ore 9:30 – Parma, Cittadella del Rugby

Mercoledì 27 marzo

Ore 15:00 – Parma, Hotel CDH Villa Ducale o via Zoom

Spazio per richieste di interviste con atlete della Squadra Nazionale Femminile

Giovedì 28 marzo

Ore 9:30 – Parma, Cittadella del Rugby

Venerdì 29 marzo

Ore 11:45 – Aeroporto di Milano Linate

Partenza verso Dublino (alloggio presso Clayton Hotel Leopardstown)

Ore 18:00 GMT – Dublino, Clayton Hotel Leopardstown o via Zoom

Conferenza stampa di annuncio formazione

Sabato 30 marzo

Ore 11:00 GMT – Dublino, RDS Arena

Team Run Italia

A seguire conferenza stampa (non sarà possibile allestire diretta Zoom, verrà registrata e caricata su media bin)

Domenica 31 marzo

Ore 15:00 GMT – Dublino, RDS Arena o in diretta su Sky Sport

Kickoff Irlanda v Italia

A seguire – In loco o via Zoom

Conferenza Stampa Post Partita (Presenti l’Head Coach Raineri e la Capitana)

Link Zoom per conferenze e incontri stampa

(eventuale passcode: 621778)

CONTATTI UTILI

Alessandro Ferri – Communications Specialist Rugby Femminile

Alessandro Ferri

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Communications Specialist Rugby Femminile

Stadio Olimpico – Curva Nord

Foro Italico – 00135 Roma

