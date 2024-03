LA SPARANOIA dal 26 al 30 marzo – LUCINDA CHILDS – MP3 DANCE PROJECT dal 4 al 7 aprile

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024

ultima replica sabato 30 marzo h 19

LA SPARANOIA

Atto unico senza feriti gravi purtroppo

progetto ideato e scritto da NICCOLO’ FETTARAPPA

con NICCOLO’ FETTARAPPA e LORENZO GUERRIERI

durata 90′

Non ci sono buone notizie.

I fumogeni sono banditi. Il Ministro alle Politiche Giovanili sogna di divorare gli studenti che manifestano. I giovani, addomesticati, non trovano piu’ il piacere di ribellarsi. LA SPARANOIA Atto unico senza feriti gravi purtroppo progetto di NICCOLO’ FETTARAPPA in arrivo da martedi 26 marzo al Vascello e’ il grido che muore in gola, la voce di chi non ha voce, un testo interpretato e diretto da NICCOLO’ FETTARAPPA e LORENZO GUERRIERI che si sviluppa grazie alla Scuola di Scritture diretta da Lucia Calamaro e promossa da Riccione Teatro. Il compagno Niccolo’ coltiva la passione di far esplodere tutto, vorrebbe mettere una bomba, organizzare un nucleo armato terrorista, portare l’attacco al cuore dello Stato.

dal 4 al 7 aprile, giovedi e venerdi h 21, sabato h 19 e domenica h 17

Prima Assoluta giovedi 4 aprile h 21

LUCINDA CHILDS – MP3 DANCE PROJECT

Description (of a description)

di Lucinda Childs e Hans Peter Kuhn

con Lucinda Childs

testo Susan Sontag

musica, set e light design Hans Peter Kuhn

durata 30′

Schrodinger had a cat named Milton

di Michele Pogliani e MP3 Dance Project

coreografia Michele Pogliani in collaborazione con i danzatori

con Agnese Trippa, Nicolo’ Troiano, Mattia Romano, Michele Pogliani

voce recitante Lucinda Childs

Durata: 30′

LUCINDA CHILDS E LA COMPAGNIA MP3 DANCE PROJECT DI MICHELE POGLIANI

DI NUOVO INSIEME A ROMA

Dopo il successo della tournee italiana e poi internazionale dello spettacolo Relative Calm, la grande coreografa statunitense Lucinda Childs torna a Roma assieme a Michele Pogliani e alla sua compagnia MP3 Dance Project per un evento al Teatro Vascello di Monteverde, dal 4 al 7 aprile 2024.

Lo spettacolo, composto da due parti vede nella prima, in esclusiva italiana, Description (of a description) di Lucinda Childs e Hans Peter Kuhn, narrazione nata da un inquietante testo di Susan Sontag. Che accade se un uomo collassa su un marciapiede? In scena la coreografa stessa con la sua magnetica presenza a recitare in un’ascesa di movimenti sempre piu’ rarefatti. Un’occasione per godere ancora di questa protagonista della scena minimalista USA.

Michele Pogliani – che con la compagnia di Childs ballo’ a lungo prima di questa rinnovata collaborazione – nella seconda parte presenta, in prima assoluta, Schrodinger had a cat named Milton ispirato al celebre paradosso sulla probabilita’ della meccanica quantistica del gatto di Schrodinger. In uno spazio astratto si aprono porte che lasciano intravvedere un’altra realta’ e altre dimensioni. Le video installazioni sono curate da Michele Innocente, i costumi e le scene da Tiziana Barbaranelli.

