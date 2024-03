(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024

*AMBIENTE: DOMANI L’ASSEMBLEA DEGLI AGRONOMI DI ROMA E PROVINCIA CON IL

FOCUS SULLA CRISI IDRICA*

*Domani, martedì 26 marzo 2024, dalle ore 14* presso la sala “Mons. L. Di

Liegro” a Palazzo Valentini in via IV Novembre 119/A a Roma, si terrà

il seminario

dal titolo “*La crisi idrica: quale la situazione oggi in agricoltura?”* che

si tiene in occasione dell’assemblea annuale degli iscritti all’Ordine dei

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Roma e Provincia di Roma,

Introduce e coordina *Flavio Pezzoli,* presidente Ordine dei Dottori

Agronomi e dei Dottori Forestali di Roma e Provincia di Roma.

Interverranno:

– *Sabrina Alfonsi*, Assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei

rifiuti di Roma Capitale,

– *Nicola Dell’Acqua*, Commissario straordinario di Governo per la crisi

idrica,

– *Vito Consoli*, Direttore Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici,

Transizione Energetica e Sostenibilità,

– *Niccolò Sacchetti,* Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale

Nord e

– *Mauro Uniformi,* Presidente del CONAF

