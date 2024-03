SI CHIUDONO CON L’ASSEGNAZIONE DELLA COPPA MYRENTY I CAMPIONATI ITALIANI GRUPPI SPETTACOLO E SINCRONIZZATO

(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2024

(AGENPARL) – dom 24 marzo 2024 Di certo non annoia l’ultima giornata di gare del Campionato Italiano pattinaggio Gruppi Spettacolo e Sincronizzato, Trofeo Small Sincro – Coppa MyRenty. Con gli spalti della Zoppas Arena di Conegliano gremiti di pubblico, hanno conquistato la medaglia d’oro i “Precision Skate Bologna” per i Sincro Senior e i “Dejavu” per i Piccoli Gruppi. È stata assegnata anche la prestigiosa Coppa MyRenty finita nelle mani della società Precision Skate Bologna con 200 punti. I risultati della competizione nazionale hanno determinato le selezioni per i Campionati Europei, che si terranno a Reggio Emilia dal 9 all’11 maggio, e per i World Skate Games, programmati a Riccione nel mese di settembre.

Tra i sette gruppi in gara, i “Precision Skate Bologna”, con atleti provenienti dalle società Progresso Fontana, Pol. Lame, Pol. Spring Sez. Patt. (BO), Asd Aprutino Teramo e Astro Roller (MB), sono riusciti ad emergere tanto da salire sul primo gradino del podio con il programma intitolato “The world is only one” che è valso un punteggio di 79.11. Dietro di loro si piazzano i “Monza Precision Team” dell’Astro Roller (MB) con 72.02 e l’esibizione “Nuevo mundo”, infine ultimo gradino del podio per i “Sincro Roller” dei club U.P. Calderara e Sincro R. Calderara (BO) con “Vacanze romane” e 68.84 punti.

Erano invece quattordici i Piccoli Gruppi di questo Campionato Italiano targato 2024. A sbaragliare la concorrenza sono stati i noti “Dejavu” dell’Asd Rollerclub (PD) che hanno meritato 42.14 punti. Per loro l’attuale programma “E venne il giorno” sul tema delle catastrofi, delle epidemie e delle guerre che stanno affliggendo il nostro pianeta; Nostradamus ci aveva però avvertiti con una profezia. Medaglia d’argento per gli atleti del “Roma Roller Team” dell’Asd Par (RM) con “C’è ancora tempo per un’ultima gara”, quando tutto sta per finire affiorano i ricordi. I “Roma Roller Team” chiudono con 39.51. Infine bronzo, con 39.03, per gli “Evolution” della Pol. Orgnano (UD) che hanno presentato “Gea: in principio fu il chaos”, il disordine assoluto degli elementi e il kosmos, la forza generatrice che vi si contrappone. Nasce così la Dea Madre, spirito vitale della terra.

“Ringrazio tutti, ma in modo particolare lo staff e i volontari senza i quali non sarebbe stata possibile questa manifestazione” ha commentato coordinatore dell’evento Giuseppe Nasisi. Ricondiamo infatti che la manifestazione federale è stata organizzata dall’Asd Skating Don Bosco e dalla sua presidente Valentina Biasi affiancata proprio da Nasisi.

“Porto i saluti del presidente federale Sabatino Aracu e del Consiglio – le parole della vice presidente FISR Marika Kullmann – Una pattinatrice sul ghiaccio diceva che per capire il pattinaggio artistico bisogna sedersi e guardare. Credo che in questi giorni abbiamo visto molto, in modo particolare la bellezza di questa gioventù che pratica lo sport. Grazie a chi fa crescere in modo sano queste ragazze e questi ragazzi: le famiglie, le società, i tecnici e anche i giudici, senza i quali non saremmo qui a gareggiare”.

“Mi unisco ai complimenti rivolti all’organizzazione dell’Asd Skating Don Bosco per questo quinto Campionato Italiano a Conegliano e grazie al pubblico per il suo calore – dice Ivano Fagotto, responsabile federale settore artistico – Un plauso va poi ai nostri atleti che hanno saputo emozionarci. Infine ricordo che quest’anno avremo tutte le manifestazioni in Italia, vi aspettiamo dunque ai campionati Europei e Mondiali”

“Sono stati quattro giorni di sport meravigliosi qui alla Zoppas Arena – commenta il sindaco di Conegliano Fabio Chies affiancato dall’assessore Claudia Brugioni – Questa struttura è nata per essere a disposizione dello sport”.

SINCRO SENIOR

1) “Precision Skate Bologna” Progresso Fontana, Pol. Lame, Pol. Spring Sez. Patt. (BO), Asd Aprutino Teramo e Astro Roller (MB)

2) “Monza Precision Team” Astro Roller (MB)

3) “Sincro Roller” U.P. Calderara e Sincro R. Calderara (BO)

PICCOLI GRUPPI

1) “Dejavu” Asd Rollerclub (PD)

2) “Roma Roller Team” Asd Par (RM)

3) “Evolution” Pol. Orgnano (UD)

Foto di Raniero Corbelletti (nella foto “Precision Skate Bologna” Sincro Senior)

