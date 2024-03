[Rugby Notizie] Serie A Élite Maschile, XVI turno: Rovigo impone la legge del Battaglini al termine di un Derby d’Italia degno di una Finale, a Piacenza colpo Lyons contro il Valorugby

(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2024

Serie A Élite Maschile, XVI turno: Rovigo impone la legge del Battaglini al termine di un Derby d’Italia degno di una Finale, a Piacenza colpo Lyons contro il Valorugby

Roma – Il XVI turno del massimo Campionato riequilibra la sua media inglese mandando agli archivi un duplice successo interno dopo le due vittorie esterne del sabato, regalando ai pubblici di Piacenza e Rovigo un notevole mix di tensione e sollievo.

Nel primo dei due incontri di giornata sorprendente, soprattutto nelle dimensioni, la vittoria interna del Sitav Lyons contro il Valorugby, che al Beltrametti di Piacenza perde completamente il filo di un match fino alla mezz’ora letteralmente dominato (4 le marcature pesanti reggiane a referto al 28’) regalando spazi comodi per la sequenza di sei mete che alla fine confezionano l’eloquente 43 a 26 finale per i piacentini. Il Valorugby porta comunque a casa il punto di bonus offensivo, mentre i Lyons restano ostinatamente agganciati al Mogliano Veneto nel duello per evitare il penultimo posto.

Al “Battaglini” Derby d’Italia per palati fini: di fronte alle tribune gremite e alle telecamere di Rai 2 il Petrarca comincia col piede affondato sull’acceleratore, dominando sull’uno-contro-uno e nell’area del breakdown imponendo un ritmo che Rovigo soffre molto. La prima mischia chiusa solo al 20’ racconta chiaramente il trend di un confronto giocato a viso aperto tra le due squadre, più in attacco gli ospiti, più in difesa i Bersaglieri, con i patavini incapaci di tradurre in punti le statistiche di una prima frazione decisamente di segno bianconero. La Femi-CZ riesce infatti a non mollare la presa sulla gara affidandosi al piede di Atkins, per poi rientrare in campo nella ripresa con un piglio più propositivo malgrado l’incessante pressione in attacco del XV di Andrea Marcato, proseguita anche nel lungo, tesissimo extra-time. Di De Masi nei minuti iniziali l’unica meta del pomeriggio, per il resto a decidere il punteggio il piede dei due cecchini Lyle e Atkins, un 12 a 10 finale che conferma Rovigo prima forza del Campionato prima della pausa Pasquale.

SERIE A ÉLITE MASCHILE, XVI turno

Piacenza, Stadio Beltrametti | k.o. ore 14:00, live streaming DAZN

Sitav Rugby Lyons v Valorugby Emilia 43-26 (5-1)

Rovigo, Stadio Battaglini | k.o. ore 16:00, diretta Rai 2 e live streaming DAZN

Femi-CZ Rovigo v Petrarca Rugby 12-10 (4-1)

HBS Colorno v Rugby Viadana 1970 20-26

Rangers Vicenza v Mogliano Veneto Rugby 31-42

La Classifica: FEMI-CZ Rovigo punti 54**; Rugby Viadana 1970 51**; Petrarca Rugby 44**; Valorugby Emilia 43*; HBS Colorno 42*; Fiamme Oro Rugby 31**; Sitav Rugby Lyons 27**; Mogliano Veneto Rugby 27**; Rangers Vicenza 3**

*15 partite giocate; **14 partite giocate

I tabellini dei posticipi domenicali:

Piacenza, Stadio “Walter Beltrametti” – 24 marzo 2024 ore 14.00

Sitav Rugby Lyons v Valorugby Emilia 43 – 26 (5-1)

Marcatori: PT 2’ m Violi (0-5), 16’ m di punizione Valorugby Emilia (0-12), 24’ m Resino tr Farolini (0-19), 28’ m Amenta tr Farolini (0-26), 31’ m Cuminetti (5-26), 40’ m Minervino tr Cuoghi (12-26). ST 42’ m Paz tr Cuoghi (19-26), 53’ m Janse van Rensburg tr Cuoghi (26-26), 58’ cp Cuoghi (29-26), 61’ m Bruno tr Cuoghi (36-26), 78’ m Moretto tr Cuoghi (43-26)

Sitav Rugby Lyons: Biffi (70’ Via A); Rodina (16’ De Rossi, 26’ Rodina), Cuminetti, Paz, Bruno (cap); Chico (26’ Via G), Cuoghi; Moretto (79’ Bottacci), Petillo (60’ Cissè), Janse van Rensburg; Pisicchio (64’ Cemicetti), Salvetti; Morosi (62’ Aloè), Minervino (79’ De Rossi), Acosta (62’ Pelliccioli)

Head Coach: Bernardo Urdaneta

Valorugby Emilia: Farolini; Resino (75’ Ruaro), Majstorovic (49’ Tavuyara), Bertaccini, Colombo (32’ Pagnani); Renton (cap), Violi; Amenta, Paolucci, Nasove (51’ Tuivaiti); Dell’Acqua, Du Preez (60’ Gerosa); Favre (62’ Rossi), Silva (51’ Garziera), Diaz (58’ Mazzanti)

Head Coach: Marcello Violi

Arbitro: Dante D’Elia

Assistenti: Gianluca Gnecchi, Franco Rosella

Quarto Uomo: Lorenzo Imbriaco

TMO: Matteo Liperini

Cartellini: 17’ cartellino giallo Minervino (Sitav Rugby Lyons), 40’ cartellino giallo Diaz (Valorugby Emilia)

Calciatori: Biffi 0/1 (Sitav Rugby Lyons), Cuoghi 6/6 (Sitav Rugby Lyons), Farolini 2/3 (Valorugby Emilia)

Note: Giornata mite e soleggiata, terreno in perfette condizioni. Spettatori 500 circa.

Punti classifica: Sitav Rugby Lyons 5; Valorugby Emilia 1

Player of the Match: Andrea Cuoghi (Sitav Rugby Lyons)

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – 24 marzo 2024, ore 16.00

FEMI-CZ Rovigo v Petrarca Rugby 12–10 (4-1)

Marcatori: PT 2’ m. De Masi tr. Lyle (0-7), 23’ c.p. Atkins (3-7), 39’ c.p. Atkins (6-7). ST 43’ c.p. Atkins (9-7), 50’ c.p. Atkins (12-7), 56’ c.p. Lyle (12-10)

FEMI-CZ Rovigo: Sperandio; Vaccari, Diederich Ferrario, Uncini, Elettri (60’ Sarto); Atkins, Bazan Vélez (73’ Chillon); Casado Sandri, Cosi (66’ Lubian), Sironi; Ortis (60’ Zottola), Ferro (cap.) (50’ Steolo); Lastra Masotti (54’ Swanepoel), Giulian (60’ Ferraro), Leccioli (72’ Lugato).

Allenatore: Alessandro Lodi

Petrarca Rugby: Lyle (74’ Goldin); Esposito, De Masi, Broggin, Scagnolari (73’ Coppo); Fernandez, Tebaldi (65’ Citton); Vunisa (50’ Romanini), Trotta (cap.), Casolari; Ghigo, Galetto (64’ Marchetti); Hughes (71’ Bizzotto), Cugini (57’ Luus), Borean (60’ Brugnara).

Allenatore: Andrea Marcato

Arbitro: Andrea Piardi

Assistenti: Riccardo Angelucci, Filippo Bertelli

Quarto Uomo: Mirko Sergi

TMO: Claudio Blessano

Calciatori: Atkins (FEMI-CZ Rovigo) 4/4; Lyle (Petrarca Rugby) 2/2

Note: Campo in buone condizioni, circa 14°, presenti allo Stadio 2950 spettatori.

Punti classifica: FEMI-CZ Rovigo 4, Petrarca Rugby 1

Player of the Match: Lautaro Casado Sandri (FEMI-CZ Rovigo)

