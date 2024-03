[Rugby Notizie] Guinness Women’s Six Nations, a Parma Italia v Inghilterra 0-48

(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2024

24 Marzo 2024

GUINNESS WOMEN’S SIX NATIONS, A PARMA L’INGHILTERRA VINCE 0-48

Parma – Le campionesse in carica dell’Inghilterra rispettano i favori del pronostico e nella prima giornata del Guinness Women’s Six Nations, al “Lanfranchi” di Parma, conquistano vittoria e bonus superando l’Italia 0-48.

Le Azzurre di Raineri, in superiorità numerica dal decimo minuto per un cartellino rosso alla numero otto delle Red Roses Beckett, tengono inchiodate sullo zero a zero per trenta minuti le leader del ranking World Rugby che riescono solo al trentunesimo a smuovere il tabellone sfondando per vie centrali con il pilone sinistro Botterman e raddoppiando cinque minuti dopo, in fotocopia, con la seconda linea Ward.

Si va all’intervallo con le Azzurre in svantaggio 0-10 dopo quaranta minuti di difesa coraggiosa e aggressiva, ma con pochissima occupazione del territorio inglese: nella ripresa le ospiti fanno valere la maggior cilindrata e tutta la loro esperienza internazionale e chiudono subito ogni tentativo di replica di Stefan e compagne, realizzando tre mete nel primo quarto d’ora.

Lo spartito del match non cambia nell’ultima fase di gara, con le Red Roses che mantengono il controllo del campo e le Azzurre lontane dalla zona rossa anche dopo il giallo al centro Rowland, che lascia le ospiti in tredici nelle battute finali del match.

La domenica di Pasqua, all’RDS di Dublino, l’Italia farà visita all’Irlanda nel secondo turno del Torneo.

Parma, Stadio “Sergio Lanfranchi” – domenica 24 marzo

Guinness Women’s Six Nations, I giornata

Italia v Inghilterra 0-48

Marcatori: p.t. 31’ m. Botterman (0-5); 36’ m. Ward (0-10); s.t. 4’ m. Atkin-Davies (0–15); 10’ m. Kildunne tr. Harrison (0-22); 13’ m. Rowland tr. Harrison (0-29); 20’ m. Carson tr. Harrison (0-36); 31’ m. Kildunne (0-41); 40’ m. Powell tr. Harrison (0-48)

Italia: Ostuni-Minuzzi; Muzzo, Sillari (15’ pt. Stevanin), Rigoni, D’Incà; Madia, Stefan (cap, 17’ st. Granzotto); Cavina G. (23’ st. Gai), Sgorbini (17’ st. Pilani), Locatelli; Tounesi (17’ st. Duca), Fedrighi (13’ st. Frangipani); Seye (33’ st. Maris), Turani (19’ st. Gurioli), Maris (17’ st. Stecca)

all. Raineri

Inghilterra: Kildunne; Dow, Rowland, Scarratt (10’ st. Aitchison), Breach; Harrison, Packer (13’ st. Hunt); Beckett, Packer M. (cap, 17’ st. Mathews), Kabeya (19’ st. Feaunati); Ward, Alcroft; Clifford (10’ st. Muir), Atkin-Davies (10’ st. Powell), Botterman (10’ st. Carson)

all. Maxwell

arb. Groizelau (Francia)

Cartellini: 10’ pt. rosso Beckett (Inghilterra); 28’ st. giallo Rowland (Inghilterra); 40’ st. giallo Stevanin (Italia)

Calciatrici: Harrison 4/8

Guinness Player of the Match: Kildunne (Inghilterra)

Note: 3600 spettatori, giornata di sole, terreno in ottime condizioni

Andrea Cimbrico

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Responsabile

