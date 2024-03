L’Italia della sciabola maschile si qualifica per l’Olimpiade! La scherma azzurra fa en plein: tutte e 6 le squadre a Parigi 2024

(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2024

dom 24 marzo 2024 L'Italia mette la sesta: anche la sciabola maschile è qualificata per i

Giochi Olimpici! La gara di oggi a Budapest certifica l’en plein della

scherma azzurra per Parigi, tutte le 6 specialità ammesse. Azzi:

“_Traguardo importante e non scontato_”

BUDAPEST – L’Italia della sciabola maschile ha staccato il pass per

Parigi 2024. Gli sciabolatori azzurri del CT Nicola Zanotti, con

l’ottavo posto di oggi nella gara a squadre della tappa di Coppa del

Mondo di Budapest, hanno ottenuto la qualificazione ai Giochi Olimpici

completando l’_en plein_ della scherma azzurra.

Tutte e sei le specialità, infatti, hanno conquistato il “biglietto” per

l’Olimpiade: il Tricolore, dunque, sulle pedane a Cinque Cerchi del

Grand Palais sarà rappresentato in ciascuna delle nove giornate di gare,

dal 27 luglio al 4 agosto, con il numero massimo possibile di tre atleti

nelle prove individuali più una riserva per le competizioni a squadre.

L’Italia ci sarà in tutte le armi: per primi si erano qualificati

aritmeticamente il fioretto femminile e maschile, poi gli spadisti e le

spadiste, la scorsa settimana le sciabolatrici, e questo pomeriggio in

Ungheria ce l’hanno fatta anche gli sciabolatori.

A Budapest il quartetto composto da Luigi Samele, Luca Curatoli, Michele

Gallo e Pietro Torre ha vinto per 45-33 il match degli ottavi di finale

contro la Cina, facendo un passo importantissimo verso l’obiettivo della

Qualifica Olimpica. Per quello decisivo c’è stato da attendere: nei

quarti, infatti, gli azzurri hanno perso 45-39 dagli Stati Uniti e la

contemporanea vittoria della Germania sulla Francia ha avvicinato i

tedeschi al piazzamento di “miglior squadra europea” che l’Italia doveva

difendere per ottenere il pass per i Giochi. Un’oretta di sofferenza e

trepidazione. La successiva sconfitta in semifinale della Germania

contro la Corea, però, ha dato agli sciabolatori azzurri la certezza

della qualificazione all’Olimpiade. Irrilevanti, a pratica chiusa, le

sconfitte contro Iran e Romania nel tabellone dei piazzamenti, per

l’ottavo posto finale. Un sollievo che ha liberato le lacrime di

commozione di tutti, dal capitano e veterano Gigi Samele, già tre

medaglie ai Giochi nel suo palmares, a Luca Curatoli, splendido secondo

ieri nell’individuale sulle pedane magiare, fino ai più giovani Michele

Gallo e Pietro Torre.

“_Una grande soddisfazione aver messo a segno questo en plein

qualificando sei squadre su sei ai Giochi Olimpici_ – il commento del

Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, a Budapest al

seguito della sciabola azzurra -. _È stato un ultimo pass sofferto e

importantissimo, abbiamo gioito e apprezzato anche la grande sportività

dei coreani. Chiudiamo il cerchio della Qualifica con gioia e orgoglio

per un risultato complessivo eccellente e per nulla scontato nello

scenario di globalizzazione e competitività che vive sempre di più la

scherma mondiale. Noi ci siamo, con tutte le specialità: porteremo a

Parigi 24 atleti, il massimo possibile, 12 donne e altrettanti uomini.

Ora avremo ancora da migliorare i ranking con le ultime tappe di Coppa

del Mondo, ma una certezza già c’è: l’Italia è pronta a giocarsi le sue

carte e a essere competitiva in ognuna delle 12 gare olimpiche a cui

prenderà parte_”.

Qui i risultati [1]

Spadisti quarti a Tblisi

Conferma ad alti livelli per l’Italia della spada maschile che chiude al

quarto posto la prova a squadre nella tappa di Coppa del Mondo di

Tbilisi. Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli e Valerio

Cuomo hanno sfiorato l’accesso alla finalissima, sfumato di appena due

stoccate contro la Francia, perdendo poi la sfida per il bronzo con il

Kazakistan ma, seppur ai piedi del podio, hanno ribadito la propria

forza e competitività anche sulle pedane georgiane.

Già aritmeticamente qualificato per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, il

team azzurro ha avuto ragione negli ottavi di finale dell’Ucraina per

39-29. Una grande prestazione, nei quarti, ha poi visto gli spadisti

italiani imporsi sulla Svizzera con il punteggio di 45-43, il un match

sempre condotto e chiuso con il pass per le “top 4” nonostante il

tentativo di rimonta degli elvetici che hanno lottato sino in fondo. In

semifinale i ragazzi del CT Dario Chiadò, condotti a Tbilisi dai maestri

Enrico Di Ciolo e Paolo Zanobini, ci hanno creduto fino all’ultimo

secondo contro la Francia, cedendo soltanto sui titoli di coda con il

risultato di 45-43. L’Italia ha visto sfumare la medaglia perdendo 45-35

la finale per il bronzo con il Kazakistan ma ha dato un’altra

dimostrazione importante del proprio spessore con il quarto posto

conclusivo.

Qui i risultati [2] —

