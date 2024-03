Mostra “Dagli operai agli studenti: le trasformazioni del quartiere”: visita guidata (28 marzo, ore 12.30)

(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

Università degli studi di Milano-Bicocca28 marzo 2024, ore 12.30Galleria espositiva, Ed. U6-AgoràPiazza Ateneo Nuovo,1 – Milano

Mostra “Dagli operai agli studenti: le trasformazioni del quartiere”

Visita guidata

In occasione dei 25 anni della sua nascita, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha organizzato una mostra per raccontare a studentesse e studenti del nostro ateneo e alla cittadinanza che cosa è stata e cosa ha rappresentato nel tempo l’area dove ora sorge l’ateneo, quali ne erano i caratteri e i valori che ora, in un contesto radicalmente mutato, continuano a essere fonte di ispirazione.

L’esposizione si sviluppa lungo tre direttrici:

una selezione di 40 fotografie in bianco e nero racconta visivamente la metamorfosi dell’area da fabbrica delle cose a fabbrica delle idee,

una cronaca di questa stessa storia affidata a una scelta di articoli apparsi sulle pagine dei quotidiani,

un collage fotografico dei volti che attraverso lezioni, seminari e incontri hanno contribuito a costruire la storia dell’ateneo.