CAMPIONATI ITALIANI DI CONEGLIANO, ORO PER LE TREVIGIANE DEL “SINCROAMETHYST” NELLO SMALL SINCRO

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 22 marzo 2024 Seconda giornata di gare al Campionato Italiano pattinaggio Gruppi Spettacolo e Sincronizzato, Trofeo Small Sincro – Coppa MyRenty. Alla Zoppas Arena di Conegliano le prime a scendere in pista sono state le atlete dei Quartetti Cadetti. In questo caso la medaglia d’oro è finita al collo delle vice campionesse italiane 2023 “Scintille” dell’Alusia Onlus (NA) che, con il programma “Origins” sull’avventura e sul viaggio della materia modellata dal tempo, ottengono il punteggio di 40.79. L’argento è delle campionesse italiane ed europee 2023 “Etoile” dell’Artiskate (VR) che seguono a quota 39.36 con “Quel diavolo di un Arlecchino”, la maschera carnevalesca di origini misteriose, una fusione tra infernale e buffonesca. Il gruppo si è costituito nel 2016. Infine terzo posto per “Angels on skates” del Patt.Art. Bondeno (FE) che, con il programma “Un fiore al profumo di amore”, a rappresentare quattro gocce d’acqua nel giardino dipinto da Monet,

chiudono il podio con 37.31 lunghezze.

La giornata è proseguita con gli Small Sincro dove a primeggiare di fronte al pubblico amico sono stati i “Sincroamethyst” del Nuovo Patt. Oderzo (TV); il loro “Barbie” ha maritato 67.10 punti. Secondo gradino del podio per “Galla Sapphire” della Rot. Gallaratese (VA) con “Above the sky” (58.60) e terzo per “Blue Cadet Team” del S. Lazzaro (MN) con “Balli proibiti” (54.70). Infine fuochi d’artificio con i Gruppi Junior e le loro spettacolari coreografie. Non deludono i “Division” del Patt.Art. Portogruaro (VE) che, con “…a riveder le stelle” ispirato a Giacomo Puccini, sbaragliano la concorrenza e volano a 38.25. Inseguono con 34.36 punti gli “Hanami” del R.C. Montebelluna (TV) con il programma “Ancora uno!” sulla ricerca della felicità e chiudono con 34.08 gli “Show Roller Team” del Patt. Vazzola (TV) con “Diario di bordo”, la storia di Cristoforo Colombo e delle sue esplorazioni.

Le gare proseguiranno domani, a partire dalle 15, con i Quartetti Junior e Senior, i Sincronizzato Junior e i Grandi Gruppi. Premiazioni a seguire. La manifestazione federale è organizzata dall’Asd Skating Don Bosco e dalla sua presidente Valentina Biasi affiancata dal coordinatore dell’evento Giuseppe Nasisi.

QUARTETTI CADETTI

1) “Scintille” Alusia Onlus (NA)

2) “Etoile” Artiskate (VR)

3) “Angels on skates” Patt.Art. Bondeno (FE)

SMALL SINCRO

1) “Sincroamethyst” Nuovo Patt. Oderzo (TV)

2) “Galla Sapphire” Rot. Gallaratese (VA)

3) “Blue Cadet Team” S. Lazzaro (MN)

GRUPPI JUNIOR

1) “Division” Patt.Art. Portogruaro (VE)

2) “Hanami” R.C. Montebelluna (TV)

3) “Show Roller Team” Patt. Vazzola (TV)

Per logistica, info e biglietti: http://www.italiani2024.it

Le gare saranno trasmesse in diretta sulla Fisr Tv qui

Foto di Raniero Corbelletti (nella foto copertina “Sincroamethyst” Nuovo Patt. Oderzo TV)

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

VIALE TIZIANO 74 – 00196 – ROMA, ITALIA

http://www.fisr.it