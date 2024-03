(ARC) Ricerca: Rosolen, Bsbf coinvolge stakeholder a Bratislava e Praga

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 22 marzo 2024 Prossime tappe ad aprile a Bruxelles e Varsavia

Praga, 22 mar – “Il coinvolgimento di un numero crescente di

stakeholder su scala internazionale rappresenta un obiettivo

primario per l’Amministrazione regionale, non solo in vista

dell’importantissimo evento di ottobre ma, in termini pi? ampi,

nella prospettiva di rafforzare l’interrelazione tra il mondo

della ricerca e quello delle imprese e generare cos? ricadute

economiche e occupazionali rilevanti sul territorio”.

Lo ha sottolineato l’assessore regionale alla Ricerca del Friuli

Venezia Giulia Alessia Rosolen al termine della due giorni che ha

visto il Big Science Business Forum presentarsi dapprima a

Bratislava e successivamente a Praga: tappe, quelle appena

concluse, che fanno seguito all’appuntamento di Belgrado di fine

febbraio e che si inseriscono nel contesto del “roadshow” ideato

da Ince per promuovere Bsbf nelle principali capitali dell’Europa

centro-orientale.

Due, come detto, gli incontri ai quali ha preso parte la

delegazione guidata dall’assessore Rosolen e dal direttore di

Bsbf 2024 Paolo Acunzo, con il supporto del direttore regionale

con delega ai Progetti strategici e all’innovazione Ketty Segatti

e il responsabile Ricerca&Innovazione di Ince Alessandro

Lombardo. Il primo, alla presenza dell’ambasciatrice italiana

presso la Repubblica Slovacca Catherine Flumiani, ha visto

l’intervento, tra gli altri, del direttore generale della sezione

strategica del Ministero dell’Economia Gabriel Galgoci, del

direttore dell’Ufficio per le politiche aerospaziali Michal

Brichta, del vicepresidente dell’Accademia delle scienze Martin

Venhart e del direttore del Dipartimento statale di ricerca e

sviluppo Martin Sponiar. Il secondo si ? invece svolto presso

l’Ambasciata d’Italia di Praga, ospiti dell’ambasciatore Mauro

Marsili, e ha chiamato a raccolta l’ambasciatrice nonch?

coordinatrice nazionale Ince Hana Hubackova, il direttore

dell’Ufficio per l’innovazione Ales Hala e il presidente

dell’Associazione ceca per il nucleare Tomas Kovalovsky.

“I 150 stand gi? prenotati nei magazzini di Porto Vecchio, che

contribuiranno a dare vita a 14 padiglioni nazionali, sono indice

– secondo Rosolen – della grande attenzione che gi? gravita

attorno al Forum e sulla quale dobbiamo investire con

convinzione, accrescendo la consapevolezza sulle opportunit?

legate al mercato delle Big Science attraverso la valorizzazione

del patrimonio relazionale costruito nel tempo con gli

interlocutori di area balcanica e mitteleuropea”.

Nel dettaglio, dopo la chiusura dei bandi “Sme Track Call” –

finalizzato al coinvolgimento delle Pmi, che ha visto l’adesione

di 26 soggetti da 14 Paesi diversi, di cui 2 italiani – e “Abso”

– che ha portato all’affiliazione di ulteriori 9 infrastrutture

di ricerca alle 10 Big Science Organizations promotrici

dell’evento -, la fase di selezione ha rivolto ora la propria

attenzione alle imprese con al proprio attivo collaborazioni con

le Bso nella prospettiva di delineare proposte atte a costruire

un mercato comune delle Big Science (scadenza 6 maggio) e, da

ultimo, al trasferimento tecnologico (scadenza 30 giugno).

Quanto agli appuntamenti internazionali, l’11 aprile ? in

previsione la presentazione del Forum presso la Camera di

Commercio italo-belga a Bruxelles, mentre – nell’ambito del

“roadshow” Ince – le prossime fermate sono fissate il 16 aprile a

Varsavia e il 7 maggio a Budapest.

