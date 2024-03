Ricordiamo oggi a palazzo Agricoltura, a Grottaglie Aeroporto e a Firenze

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 21 marzo 2024 Oggi giovedì 21 marzo, alle ore 12.00, nella sede dell’Assessorato

Agricoltura della Regione Puglia il Comune di Corato presenterà le azioni

di valorizzazione dell’oro verde di Puglia con il coinvolgimento dei

produttori del territorio coratino, tra i protagonisti dell’ultima edizione

della manifestazione di settore Olio Capitale di Trieste.

Interverranno l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, *Donato

Pentassuglia*, il sindaco di Corato, *Corrado De Benedittis*, il vice

sindaco e assessore alle politiche educative e culturali, *Beniamino

Marcone*, l’assessore alle attività produttive, *Concetta Bucci*, il

dirigente al SUAP del Comune di Corato, *Giuseppe Sciscioli*, e il

presidente dell’associazione Terre di Coratina, *Marianna Acquaviva*.

Saranno inoltre presenti le aziende coratine che hanno partecipato alla

fiera triestina.

^^^^

Continua oggi, giovedì 21 marzo, nell’aeroporto Marcello Arlotta di

Taranto-Grottaglie, il Mediterranean Aerospace Matching (Mam 2024), il

primo evento internazionale aerospaziale ideato e organizzato in Puglia.

Sarà la giornata dedicata alla “Evoluzione del mercato aerospaziale: il

ruolo della finanza, degli investimenti e delle tecnologie emergenti”.

Apriranno i lavori, alle ore 9.00, Alessandro Delli Noci, assessore allo

Sviluppo economico della Regione Puglia, e Alfonso Pisicchio, commissario

straordinario Arti Puglia. Introdurrà il presidente del Distretto

tecnologico aerospaziale (Dta) Giuseppe Acierno.

Il primo panel, alle ore 9.50, sarà dedicato agli “Uas (aeromobili senza

pilota) civili e della difesa: ricerca, innovazione, tecnologie

produttive”. Il secondo panel, alle ore 12.10, avrà come argomento:

“Opportunità regionali per la mobilità aerea innovativa”. Il terzo panel,

in programma alle ore 14.40, concentrerà l’attenzione sul tema degli

investimenti; si intitola infatti “Investire per la crescita del settore

aerospaziale”. Il quarto panel alle 14.50 sarà dedicato alle “Due

esperienze pugliesi della rete Esa Bic Brindisi”.

Alle ore 15 seguirà la presentazione delle prime startup selezionate per

l’ammissione al programma di incubazione d’impresa Esa Bic Brindisi,

gestito dal Dta. Tra gli uni e gli altri, presentazioni, keynote speech e

dimostrazioni di volo nell’ambito del Drones Beyond.

Fra gli interventi più attesi, quelli dei rappresentanti di Leonardo (ore

9.40), Avio Aero (9.50), del Cluster tecnologico nazionale dell’aerospazio

– Ctna (ore11.10) e dell’Esa (ore 14.40).

Le novità sulle opportunità degli investimenti aerospaziali in Puglia

saranno annunciate dai rappresentanti del Dipartimento Sviluppo economico

della Regione Puglia, della finanziaria regionale e società in house Puglia

Sviluppo.

Il programma completo è consultabile al seguente indirizzo:

https://www.mam2024.com/conference_programme/.

^^^^^

Oggi giovedì 21 marzo, alle 12.30, nel “Teatrino Lorenese” della Fortezza

da Basso, a Firenze, in occasione della Fiera “Didacta”, l’assessore

*Sebastiano

Leo* annuncerà l’appuntamento di “DIDACTA ITALIA Edizione Puglia”.

Oggi infatti sarà designata la Regione Puglia quale regione ospitante della

prossima edizione della principale fiera dell’innovazione della scuola.

Alla conferenza di presentazione, oltre all’assessore Leo, parteciperanno

per la Puglia la direttrice di Dipartimento Silvia Pellegrini, la dirigente

di sezione Marella Lamacchia e il direttore generale del’Usr Giuseppe

Silipo, oltre a Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera, Cristina

Grieco, Presidente di Indire e Maria Palermo, Direttore Generale per lo

studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero

dell’Istruzione e del Merito.

A moderare l’incontro sarà Paola Concia, coordinatrice del Comitato

Organizzatore di “Fiera Didacta Italia”.

La conferenza stampa potrà essere seguita in presenza o tramite

collegamento Zoom: