Agenzia regionale 337.24 emiliano, maurodinoia_nota RFI interruzione benevento-foggia

Trasporti, Emiliano e Maurodinoia chiedono un incontro all'AD di RFI,

Strisciuglio, sulla interruzione dei collegamenti tra Foggia e Benevento*

Lo scorso 12 marzo la circolazione ferroviaria sulla tratta

Foggia–Benevento della rete di RFI è stata interrotta a causa di movimenti

franosi che hanno interessato la galleria Starza e che hanno causato un

dissesto per circa 250 metri nel tratto Ariano Irpino–Montecalvo. Un evento

imprevedibile che sta creando disagi notevoli ai viaggiatori da e per la

Puglia, molti dei quali pendolari e studenti. Per approfondire le

problematiche createsi sulla tratta in questione e conoscere le azioni

intraprese da RFI-Rete Ferroviaria Italiana, il presidente della Regione

Puglia, Michele Emiliano, e l’assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia,

hanno scritto all’amministratore delegato e direttore generale della

società, Gianpiero Strisciuglio, chiedendo un incontro urgente.

“Visti i numerosi disagi creatisi a seguito dell’interruzione della linea

ferroviaria Benevento-Foggia, che sta rendendo estremamente difficili gli

spostamenti tra la Puglia e l’area tirrenica del Paese – scrivono *Emiliano

e Maurodinoia* – si chiede un incontro, in particolare per condividere il

cronoprogramma degli interventi necessari al ripristino della linea ed

eventuali soluzioni alternative al collegamento interrotto adottabili.”

Appreso con soddisfazione che i lavori di consolidamento sono stati avviati

ieri 19 marzo, l’amministrazione regionale ha comunque espresso la volontà

di monitorare la vicenda, che sta creando notevoli difficoltà ai pugliesi e

a tutti coloro che vogliono visitare la Puglia per turismo e affari.