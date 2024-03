(AGENPARL) – ven 15 marzo 2024 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

MO: Braga (Pd), Solidarietà a Molinari, preoccupati per antisemitismo, non abbassare la guardia

Il confronto democratico prima di tutto. Siamo preoccupati per questi rigurgiti antisemiti nei luoghi di studio e di confronto. Non abbassare mai la guardia.

Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati

Roma, 15 marzo 2024