Calendario settimanale Abi 18-24 marzo 2024

(AGENPARL) – ven 15 marzo 2024 18 – 24 marzo 2024

GIOVEDI’ 19 MARZO – Milano – Auditorium Bezzi Banco BPM – Vai Massaua, 6 – Ore 10.00

CREDITO E FINANZA – Più vicini. Più digitali. Più sostenibili.

Organizzato da: Abi e AbiServizi.

Interviene: Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi.

Per partecipare occorre iscriversi al seguente link: https://creditoefinanza.abieventi.it/registerPer il programma collegarsi al seguente link: https://creditoefinanza.abieventi.it/programma-2024MERCOLEDI’ 20 MARZO – Milano – Via Locatelli, 1 – Ore 10.00

Comitato Esecutivo Abi

Partecipa: Irene Tinagli, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo (ECON).

Per seguire la diretta collegarsi al sito: http://www.abi.it