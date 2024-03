(AGENPARL) – gio 14 marzo 2024 Made in Italy. Lollobrigida: cibo italiano il più sicuro e controllato

“Continua incessante la nostra azione a difesa del Made in Italy. Oggi sono stati sequestrati 40 quintali di prodotto lattiero caseario per l’utilizzo di cagliata Lituana e Polacca e 160 quintali di favino biologico privi di certificazione. Possiamo dirlo con certezza: il cibo italiano è il più sicuro e controllato. Questi sequestri non solo proteggono i cittadini da prodotti potenzialmente dannosi, ma sono anche un deterrente per quegli imprenditori disonesti (fortunatamente pochissimi) che spacciano per italiani prodotti che non lo sono.

Ringrazio l’ICQRF per il ruolo fondamentale di garanzia e controllo che gli standard qualitativi siano rispettati”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida sui social.

Inviato da Outlook per iOS