CINQUE GIORNATE DI MILANO. LE INIZIATIVE DELLA CITTÀ PER IL 176º ANNIVERSARIO – CON ALLEGATO

(AGENPARL) – gio 14 marzo 2024 CINQUE GIORNATE DI MILANO. LE INIZIATIVE DELLA CITTÀ PER IL 176º ANNIVERSARIOVisite al Monumento e alla Cripta in piazza Cinque Giornate, a Palazzo Moriggia, alla GAM e al museo del Policlinico. Il ‘’Primo Tricolore’’ in mostra alla Scuola Militare Teuliè. Al Parco Formentano rievocazione storicaLink alla brochureMilano, 14 marzo 2024 – In occasione del 176º anniversario delle Cinque Giornate di Milano, che si celebra dal 18 al 22 marzo, la città è pronta a coinvolgere cittadine e cittadini con un programma ricco di iniziative.Lunedì 18 marzo alle ore 10.30 davanti al Monumento alle Cinque Giornate, nella piazza omonima, le autorità civili e militari celebreranno la memoria dei caduti di quelle gloriose giornate di insurrezione contro la dominazione austriaca con la deposizione delle corone di alloro e l’esecuzione del Silenzio. Per il Comune di Milano sarà presente la Vicesindaco Anna Scavuzzo che consegnerà il “Primo Tricolore” nelle mani degli allievi della Scuola Militare Teuliè, in memoria del sostegno offerto dagli allievi dell’allora Imperial Regio Collegio dei Cadetti ai cittadini milanesi insorti. Il vessillo, che nel 1848 sventolò sulla guglia più alta del Duomo (e ancora oggi una bandiera tricolore sarà issata sulla medesima guglia della Madonnina), sarà esposto presso la sede della Scuola Militare.Si potrà visitare da lunedì 18 a venerdì 22 marzo, dalle ore 13 alle ore 14 e dalle ore 17 alle ore 19 con ingresso da corso Italia 56. Gli allievi custodiranno ‘’Il Primo Tricolore’’ per tutti i cinque giorni e lo restituiranno al Comune sabato 23 marzo in occasione del loro giuramento all’Arco della Pace.

