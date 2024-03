ROTONDI (FDI): SOSPESA LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI CREMATORI

(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 Il crematorio a Mentana non si farà. L’Aula de La Pisana ha approvato oggi

l’emendamento sulle disposizioni in materia di impianti crematori

finalizzato alla adozione di un Piano regionale di Coordinamento che

determinerà le linee guida per la costruzione di tali impianti. L’ascolto

delle istanze delle comunità cittadine e la prontezza nel presentare atti

che rispondano alle problematiche sollevate producono sempre risultati.

Oggi è stata scritta una pagina di buona politica, cioè espressione di

vicinanza e sinergia con coloro che il territorio lo vivono. Il

provvedimento servirà tra l’altro a limitare la proliferazione

incontrollata degli impianti nel rispetto del criterio di proporzionalità

al numero dei residenti, garantendo il rito della cremazione a chi lo

richiede, senza ledere le condizioni di salute pubblica ed ambientali

ottimali dei centri urbani e dei luoghi sensibili.

Così in un comunicato Marika Rotondi vice presidente della Commissione

Urbanistica, Politiche Abitative, Rifiuti e consigliere Fdi della Regione

Lazio.