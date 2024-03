Comunicato Stampa 435/2024 SABATO DALLO SPORT EXPO DI VERONA ALLE 10.30 IL LANCIO DI VENETO REGIONE EUROPEA DELLO SPORT CON ASSESSORE CORAZZARI

(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 DAL 15 AL 17

MARZO

SPORT EXPO

VENETO REGIONE EUROPEA

DELLO SPORT 2024

FIERA VERONA

INGRESSO

RE TEODORICO

PADIGLIONE

PROMOSSO DA:

Regione del Veneto, Assessorato al Territorio, Cultura e Sport

Il riconoscimento di Regione Europea dello

Sport 2024 attribuito da Aces Europe è il

risultato del solido impegno del Veneto per

la valorizzazione, la promozione e la diffusione dello sport. La nostra è una terra di sportivi per gli sportivi. Lo racconta la morfologia

del territorio, la sua vocazione, ma anche la

sua storia di imprese olimpiche, con più di

duecento medaglie conquistate dagli atleti

veneti fra edizioni estive, invernali e paralimpiche. Il Veneto ha quello che possiamo

chiamare S-Factor, il Fattore Sport, quell’elemento indefinito che riconosce la nostra

regione come un luogo per eccellenza per

vivere lo sport con passione a 360 gradi. Vivi,

scopri e racconta l’S-Factor che rende il

Veneto una regione unica.

3 giorni di diretta

e divertimento

RADIO WOW, presente con un

corner dedicato, accompagnerà

la tre giorni di sport con

collegamenti in diretta, interviste

ai protagonisti e approfondimenti

sui temi sportivi più caldi del

momento e non solo. RADIO WOW

porterà l’ascoltatore nel cuore

della Fiera, diventando la voce del

Veneto Regione Europea dello

Sport 2024.

Sabato 16 marzo

ORE 10:30 – Galleria – Sala B

Kick off “Regione Europea dello Sport 2024”: l’S-Factor del

Veneto

Sabato 16 marzo

ORE 14:30 – Stand – PAD. 12

“Veneto Sport per tutti” – Intervengono: Dino Ponchio Presidente

Coni Veneto, Ruggero Vilnai Presidente Cip Veneto

Direzione Beni Attività Culturali e Sport

Domenica 17 marzo

Stand – PAD. 12

OBIETTIVO MOVIMENTO

ORE 11:00

“le Palestre della Salute” – Interviene Manuela Lanzarin

Assessore alla Sanità e Servizi Sociali Regione del Veneto

ORE 11:45

“Le Giornate dello Sport” – Interviene Elena Donazzan Assessore

all’Istruzione, Formazione e Lavoro Regione del Veneto

ORE 12:30

“La Regione del Veneto per l’impiantistica sportiva” – Direzione

Lavori Pubblici regionale

Cos’è per te lo sport? Scrivilo su

un post-it e appendilo alla

parete!

All’interno dello stand della

Regione del Veneto, un’intera

parete sarà dedicata alle

emozioni che lo sport è capace di

suscitare nelle persone. I visitatori

potranno lasciare i propri pensieri

su alcuni post-it, che una volta

appesi, come tessere di un

mosaico, andranno a formare un

variegato omaggio collettivo

all’S-Factor del Veneto.

Piccoli campioni… crescono

Una postazione dedicata

permetterà ai giovani protagonisti

di salire sul podio e vivere le

emozioni di una stella dello sport.

Condividi le tue foto più belle su

Instagram taggando la pagina

@venetosport2024: un’occasione

unica per catturare un ricordo

originale di Sport Expo 2024.

CLICCA QUI PER REGISTRARTI E ACCEDERE ALLA FIERA

http://www.dnasportconsultingevent.it/SportExpo2024Pubblico/Registrazione