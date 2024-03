[Comune Palermo] Nuovo asilo a Brancaccio – Dichiarazione consigliere Chinnici

(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 *“L’approvazione della variante urbanistica per il nuovo asilo

di Brancaccio, dedicato a don Pino Puglisi, è l’ennesima

dimostrazione dell’attenzione che il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla,

la sua amministrazione e il consiglio comunale hanno per tutti i

quartieri della nostra città. *

*Un progetto che rischiava di finire nel dimenticatoio ma che, grazie

all’impegno del Comune, è stato interamente rifinanziato e che il consiglio

comunale ha approvato intempi strettissimi, grazie alla sensibilità

dimostrata da tutte le forze politiche. *

*Brancaccio ha bisogno di interventi strategici come questo, il modo

migliore per onorare la memoria e il sacrificio di don Pino Puglisi».*

Lo dichiara Dario Chinnici,il capogruppo di “Lavoriamo per Palermo” in

Consiglio comunale, Dario Chinnici.

