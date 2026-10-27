SISMA, FEDE (M5S) CHIEDE INFORMATIVA URGENTE A P.CHIGI: NELLE MARCHE OMBRE INQUIETANTI

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - “A dieci anni dal sisma che ha devastato le Marche, in un territorio che ancora attende la fine dell’emergenza e la ricostruzione del cantiere più grande d’Italia, si allunga l’ombra della malavita e del malaffare. L’indagine della Guardia di Finanza, della DIA e della Procura, che ha portato a 8 misure cautelari in carcere, 51 indagati e 57 milioni di euro sotto sequestro per attività connesse alla ricostruzione post-sisma, impone una risposta immediata da parte delle istituzioni. Il cuore della questione tocca vertici istituzionali e politici di primissimo piano: Fabio Pistarelli, ex capo di gabinetto del presidente Acquaroli che, a sua volta, è vicepresidente della struttura commissariale che gestisce la ricostruzione. Le spiegazioni fornite dal governatore delle Marche sono state a dir poco imbarazzanti, specie se si pensa che in Regione si sapeva o si sospettava di notizie di reato senza che la Procura venisse informata tempestivamente nelle sedi opportune. Il Movimento 5 Stelle non tollera che si tratti la legalità in maniera strumentale. Ci sono oltre 400 cantieri avviati e migliaia di famiglie che rischiano di veder bloccate le proprie case, per un’inchiesta nella quale è forte anche il sospetto che ci sia dietro la mano di ‘ndrangheta e camorra. Per questo pretendiamo che il presidente del Consiglio o le sue strutture commissariali vengano a riferire in aula: le ombre sono troppo inquietanti e la giustizia non può subire rallentamenti”. Così, intervenendo in aula alla camera, il deputato marchigiano del M5s Giorgio Fede.
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