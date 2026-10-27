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Infrastrutture

Codice della strada, MIT: nessuna cancellazione delle tutele per il soccorso degli animali

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce che nel nuovo Codice della Strada non è prevista alcuna cancellazione dello stato di necessità per il soccorso degli animali, né delle disposizioni che regolano l’utilizzo di sirene e lampeggianti da parte delle ambulanze veterinarie autorizzate.

La normativa in materia è già disciplinata dal decreto ministeriale n. 217 del 9 ottobre 2012, che resta valido ed efficace anche con il nuovo Codice, come espressamente stabilito dall’articolo 289, comma 2, dello schema attualmente all’esame del Parlamento.

Il decreto continua a disciplinare il trasporto d’urgenza degli animali in gravi condizioni di salute, anche quando effettuato da privati, e l’impiego dei dispositivi di emergenza da parte delle ambulanze veterinarie autorizzate, comprese quelle delle strutture private, nei casi e alle condizioni previste.

La mancata riproduzione integrale di alcune disposizioni risponde dunque a un’esigenza di semplificazione normativa e non comporta l’eliminazione delle tutele già esistenti.

Il MIT ribadisce che la tutela degli animali e la possibilità di intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza restano garantite dalla disciplina vigente. Nessun passo indietro sul soccorso animale.

Così una nota del Mit.

(AGENPARL)
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