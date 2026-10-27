SISMA, CURTI (PD): MELONI RIFERISCA IN PARLAMENTO. DOV’ERA LA FILIERA DI FRATELLI D’ITALIA?

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - “L’inchiesta sulla ricostruzione post-sisma nelle Marche, con otto arresti, 51 indagati e sequestri per oltre 57 milioni di euro, impone chiarimenti urgenti da parte del Governo. Per questo abbiamo chiesto, di concerto con le altre opposizioni, che Giorgia Meloni venga a riferire alla Camera». Lo dichiara il deputato del Partito Democratico Augusto Curti.
«Spetterà alla magistratura accertare le responsabilità penali, nel pieno rispetto della presunzione d’innocenza. Ma sul piano politico pretendiamo risposte precise. Per anni Fratelli d’Italia ha celebrato la propria filiera istituzionale, Dov’era la tanto celebrata filiera, mentre un unico imprenditore arrivava a concentrare circa 400 cantieri? Chi vigilava sugli affidamenti e sulla catena dei subappalti?».
«A dieci anni dal terremoto, centinaia di famiglie attendono ancora di rientrare nelle proprie abitazioni. Il Governo deve garantire la continuità dei lavori, tutelare le imprese sane e chiarire le eventuali carenze nei controlli. La fiducia dei terremotati nello Stato merita ben altro che dichiarazioni di sconcerto”.