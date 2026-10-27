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Politica Interna

Damiani (FI), continuerò a intervenire in Aula per sollecitare ddl contro furti auto

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - “Come promesso, intervengo ancora una volta, e continuerò a farlo, finché la Commissione giustizia del Senato, prima, e il Parlamento, poi, non esamineranno il provvedimento a mia prima firma, sottoscritto anche dai colleghi del gruppo di Forza Italia, che riguarda i furti d’auto. L’automobile non è un bene di lusso ma un mezzo necessario alle famiglie e ai lavoratori per svolgere le normali attività quotidiane. In particolare in Puglia, i furti d’auto non rientrano tra gli episodi di microcriminalità: dietro ci sono bande organizzate e strutturate dedite al riciclaggio e alla ricettazione. Le Forze dell’Ordine sono impegnate ogni giorno a tutela dei cittadini, ma servono nuovi strumenti contro il fenomeno dei furti d’auto. Gli strumenti che sono appunto previsti dal mio ddl di cui invito a riprendere l’iter”. Così, intervenendo in Aula, il senatore pugliese di Forza Italia Dario Damiani.

(AGENPARL)
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