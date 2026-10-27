Istat, Schifone (FdI): L’occupazione cresce, il Governo consolida i risultati con la manovra

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - "I dati Istat confermano con chiarezza la bontà del lavoro svolto finora: la crescita del reddito medio e il costante aumento dell'occupazione sono il segno tangibile di un'Italia che ha ripreso a correre e a produrre fiducia. Il governo Meloni e Fratelli d'Italia continueranno a lavorare con determinazione per consolidare e strutturare questi importanti risultati. Con la prossima manovra economico-finanziaria concentreremo le risorse su priorità chiare e concrete: la tutela e il sostegno del potere d'acquisto delle famiglie, insieme agli incentivi per chi produce e crea lavoro. La nostra priorità resta dare risposte certe ai cittadini e mettere le imprese nelle condizioni di crescere e investire sul futuro della nostra Nazione".
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