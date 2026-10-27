Sciopero Spettacolo dal vivo. Mari (Avs): Al fianco di chi sciopera, servono investimenti e dignità

servono investimenti e dignità*

Oggi lo spettacolo dal vivo si ferma e noi di Avs siamo al fianco di

lavoratrici e lavoratori, dipendenti dei teatri e degli scritturati in

sciopero. Il contratto è scaduto nel 2021 e la trattativa è bloccata

dall'irrilevanza delle proposte datoriali. Lo dichiara Franco Mari di Avs.

Parliamo di un lavoro povero – prosegue il deputato rossoverde della

Commissione Lavoro alla Camera -reddito medio di circa 11.000 euro l'anno,

minimi sotto la soglia inflattiva, tutele su discontinuità, maternità e

malattia quasi assenti. I fondi pubblici crollano: dallo 0,083% del PIL nel

1985 allo 0,022% di oggi, con un'iperproduzione che premia il botteghino

più della ricerca. Dei sei teatri nazionali, uno solo è a Sud di Roma.

Passione e dedizione non bastano: servono investimenti coraggiosi. Lo

spettacolo dal vivo è un patrimonio da sostenere – conclude Mari – è questo

il compito della politica.