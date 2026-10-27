MADE IN ITALY, ZANGRILLO: “TRADIZIONE E INNOVAZIONE SONO LA FORZA DEL NOSTRO PAESE. UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE È FONDAMENTALE PER SOSTENERE LE IMPRESE”

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - «Il Made in Italy è molto più di un marchio: è una promessa di qualità, un patrimonio di competenze, passione e capacità di innovare che rende il nostro Paese riconoscibile in tutto il mondo. La storia di Lavazza, partita da una piccola drogheria torinese nel 1895 e diventata un’eccellenza internazionale, dimostra come tradizione e innovazione possano convivere e rafforzarsi reciprocamente. È questa la forza del nostro sistema produttivo, fatto di persone capaci di custodire le proprie radici e, allo stesso tempo, guardare al futuro». Così il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo oggi alla Nuvola Lavazza di Torino all’evento “Tradizione e innovazione: l’eccellenza italiana si rinnova”. «Per continuare a crescere, le nostre imprese devono poter contare su istituzioni capaci di accompagnarle, con regole chiare, tempi certi e amministrazioni preparate. Per questo abbiamo intrapreso un percorso di semplificazione che ha già interessato oltre 500 procedure. Vogliamo una Pubblica amministrazione che non rappresenti un ostacolo, ma un alleato di chi investe, innova e crea occupazione». Il ministro ha poi continuato: «Per raggiungere questo obiettivo siamo intervenuti anche sulle persone, perché nessuna organizzazione può funzionare senza competenze e motivazione. In quattro anni abbiamo inserito circa 800mila persone nella Pubblica amministrazione, ridotto la durata media dei concorsi da due anni a 180 giorni e portato la formazione da 6 a 43 ore annue per dipendente. Abbiamo inoltre introdotto il merito nel settore pubblico, perché chi si impegna e raggiunge risultati deve essere valorizzato. A questo si affianca la sfida dell’intelligenza artificiale, che non deve sostituire le persone, ma potenziarne le capacità, migliorando la qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese». Il ministro ha poi concluso: «Il futuro del Made in Italy dipende dalla capacità di fare squadra, mettendo in relazione imprese, lavoratori, istituzioni e territori. Una Pubblica amministrazione che ascolta, risponde con efficienza e valorizza le proprie persone è essa stessa espressione dei valori che rendono grande il nostro Paese. Il nostro impegno è continuare a costruire le condizioni perché chi ha un’idea, investe sul proprio talento e si assume un rischio possa trovare in Italia le opportunità per realizzarla. Perché sostenere le nostre eccellenze significa, prima di tutto, avere cura delle persone che ogni giorno scelgono di costruire qui il proprio futuro».
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