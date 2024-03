(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 ABORTO. MALAGUTI (FDI): PUR DI FARE POLEMICA GRILLINI SI COSTRUISCONO REALTA’ VIRTUALE

“Ma in quale mondo vive l’onorevole Sportiello? Quello in cui i dati non contano niente? Quello in cui invece di commentare la realtà se ne costruisce una virtuale pur di fare polemica? Non lo sa che il carico medio di interruzioni volontarie di gravidanza per i medici non obiettori è inferiore a un intervento a settimana e che il dato è in costante calo da anni? Non lo sa che a parità di ginecologi non obiettori è stato il numero di aborti volontari a diminuire nel tempo, parallelamente al calo delle nascite? Non lo sa che in diverse Regioni di ogni colore i centri per abortire sono in numero assoluto superiori ai centri dove si può partorire? Non lo sa che rispetto a questi dati non ci sono Regioni che si discostano significativamente dalla media? Non lo sa che tutto questo avrebbe potuto essere letto nero su bianco in una relazione dettagliata trasmessa al Parlamento, senza bisogno di inscenare in Aula polemiche senza senso e soprattutto senza fondamento? E, infine, non lo sa che i dati omogenei si riferiscono anche a Regioni governate non dal centrodestra e l’ultima relazione ministeriale fa riferimento a un periodo in cui il M5S era al governo? In attesa che l’onorevole Sportiello prenda atto dei numeri e dei fatti, o in alternativa ci dica da quale fonte ha tratto le sue affermazioni, le lasciamo i suoi cinque minuti di celebrità”. Lo ha detto Mauro Malaguti, deputato di Fratelli d’Italia.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati