[Università di Verona] “Aperta al sapere” – dal 19 al 23 marzo visite guidate e appuntamenti per la cittadinanza

Verona, 12 marzo 2024

Comunicato stampa

Univr “Aperta al sapere”

Visite guidate, incontri e laboratori dedicati alla cittadinanza, a studentesse e studenti delle superiori nella prima Giornata nazionale dell’università

In occasione della prima Giornata nazionale dell’università indetta dalla Crui, Conferenza dei rettori delle università italiane del 20 marzo, l’università di Verona propone “Aperta al sapere” una serie di appuntamenti alla scoperta di Univr, in programma dal 19 al 23 marzo, dedicata alla cittadinanza e agli studenti delle scuole superiori del territorio.

Martedì 19 e mercoledì 20 sarà possibile visitare alcune sedi universitarie ricche di storia del quartiere di Veronetta. Santa Marta, il Chiostro San Francesco, la Biblioteca Frinzi e Palzzo Giuliari si sveleranno agli occhi di visitatrici e visitatori guidati da alcune docenti di ateneo che hanno aderito con entusiasmo al progetto. Venerdì 22, appuntamento con la scienza nell’ambito di Unistem Day 2024, giornata internazionale dedicata a tutte scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, organizzata dai dipartimenti di Biotecnologie, Informatica e Ingegneria per la medicina di innovazione. Tema di quest’anno “Il lungo e affascinante viaggio della ricerca sulle cellule staminali” che prenderà il via alle 9, e proseguirà per l’intera giornata, quando docenti, ricercatrici e ricercatori accoglieranno studentesse e studenti delle scuole superiori di secondo grado del territorio per incontri e laboratori nelle sedi di Cà Vignal e nel Polo scientifico di Borgo Roma.

“Grazie al cartellone di eventi ideato con il prezioso supporto di alcune docenti di Ateneo e dei dipartimenti che hanno organizzato Unistem Day anche per il 2024 – spiega Nicoletta Zerman, delegata del rettore alla Comunicazione e referente della Giornata nazionale dell’università per l’ateneo – presentiamo alla cittadinanza un’università “Aperta al sapere”. L’auspicio è che la comunità cittadina entri nei luoghi quotidianamente dedicati a studio e ricerca per scoprirne le bellezze storiche e architettoniche ed entrare in relazione con le persone che le animano”.

Il programma