(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 SANITA’. COLOMBO (FDI): STOP ALLE VIOLENZE CONTRO GLI OPERATORI, AGGRESSIONI SONO VILI

“Oggi Fratelli d’Italia si unisce alla celebrazione della giornata internazionale contro la violenza sugli operatori sanitari. È fondamentale riconoscere il loro valore e la loro dedizione. Siamo preoccupati per l’aumento degli episodi di violenza contro di loro: per questo vogliamo impegnarci per un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso. Grazie agli operatori sanitari per il loro impegno e la loro dedizione. Dobbiamo unirci, al di là delle differenze politiche, per porre fine a queste frequenti vili violenze e assicurare loro un ambiente idoneo a svolgere in sicurezza il loro prezioso lavoro”. Lo dice Beatriz Colombo, deputato di Fratelli d’Italia.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati