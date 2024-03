(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 Segue nota su commissione parlamentare d’inchiesta Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

*Orlandi – Gregori. IAIA (FdI), onorato di essere nella commissione d’inchiesta. Compito arduo ma da svolgere con alto senso del dovere e massimo impegno*

L’on. Dario Iaia (FdI) nella commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana ha comunicato, nei giorni scorsi, il delicato e importante incarico al deputato tarantino. Penalista, Iaia evidentemente possiede una formazione professionale adeguata ad affrontare le diverse questioni relative a questi due misteri italiani.

Emanuela Orlandi, cittadina vaticana scomparve quando aveva 15 anni il 22 giugno 1983 a Roma. La ragazza rientrava a casa dopo le lezioni di musica e la sua storia rientra tra i principali casi irrisolti della storia italiana e vaticana. Poco prima, il 7 maggio 1983, si erano perse le tracce anche di un’altra adolescente romana, Mirella Gregori, dopo aver risposto al citofono di casa e aver raggiunto un bar della sua zona. In più circostanze e per diversi anni, i due casi sono stati collegati tra loro dagli investigatori che hanno ricercato una verità ancora non trovata.

“Ringrazio il presidente Fontana ed il capogruppo di FdI Foti per la fiducia. Le vicende che hanno riguardato la scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori – precisa Iaia – sono ancora avvolte da profonde incertezze e numerose contraddizioni. Come componente della commissione d’inchiesta farò del mio meglio per contribuire a dipanare queste matasse. Pur consapevole della difficoltà che ne seguirà, intendo fare la mia parte come la massima attenzione e serietà”.

*Così on Dario Iaia Segretario Commissione Parlamentare Ecomafie/ Presidente Provinciale FdI Taranto*