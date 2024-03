(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 CULTURA. LONGI (FDI): ATTACCHI MEDIATICI A VILLA ROMANA DEL CASALE NON CORRISPONDONO AL VERO

“Prestigiosi organi di stampa hanno indicato come scandaloso il presunto stato di degrado del Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, in provincia di Enna, la mancanza di restauri e le condizioni di gestione. Si parla di poche visite, perdite di finanziamento e buchi gestionali di bilancio. Ho deciso così di compiere un sopralluogo mercoledì scorso presso il sito archeologico, confrontandomi con l’Assessore Regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana Francesco Scarpinato, con il Sindaco di Piazza Armerina Nino Cammarata e con il Commissario del Parco Archeologico Daniela Vullo. Insieme a tecnici ed esperti abbiamo trovato un sito pulito ed ordinato. Per quanto riguarda il numero dei visitatori sono stati riportati numeri non corretti: nel 2023 ha raggiunto gli stessi numeri del 2019 con circa 300.000 presenza e con un incasso di oltre 2 milioni di euro. Questo non vuol dire che non ci siano problemi che vanno affrontati: occorre infatti potenziare la manutenzione quotidiana: questa e altre priorità saranno oggetto dell’intervento già finanziato dalla Regione Siciliana per oltre 3,5 milioni di euro. Colgo l’occasione per invitare i giornalisti che si sono prestati a questo attacco mediatico in Piazza Armerina per un sopralluogo congiunto con le istituzioni locali e regionali, per godere, insieme, delle magnificenze del sito della Villa Romana del Casale”. Lo ha detto nell’Aula della Camera Eliana Longi, deputato ennese di Fratelli d’Italia.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati