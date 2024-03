(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 Mar Rosso: Coldiretti, “Bene tavolo, a rischio 6 mld di export cibo”

“Bene il tavolo Mimt – Masaf. La situazione è delicata e richiede un rapido intervento a supporto del settore agroalimentare. Ricordiamo che dal Canale di Suez passano il 16% dell’olio d’oliva, il 15% dei prodotti derivati dalla lavorazione dei cereali e il 14% del pomodoro trasformato delle esportazioni agroalimentari italiane, che complessivamente ammontano a un valore di circa 6 miliardi di euro, messi a rischio dalle incursioni terroristiche Houthi contro le navi”.

Così Coldiretti su X commenta positivamente in risposta al post del Ministro Urso la riunione MIMIT – MASAF dedicata agli effetti della crisi del Mar Rosso sul settore agroalimentare e agroindustriale italiano tenutasi questo pomeriggio

AVVISO DI RISERVATEZZA

Ai sensi della normativa nazionale ed europea di cui al D.Lgs. 196/2003 (e s.m.i.) e al Reg. UE 679/2016, si precisa che la presente e-mail e’ inviata unicamente ai destinatari sopra indicati, con espressa diffida di leggere, copiare ed usare senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate distruggerla e contattarci immediatamente.

NOTICE OF CONFIDENTIALITY

In accordance with national and European legislation pursuant to Legislative Decree 196/2003 (as amended and supplemented) and EU Reg. 679/2016, please note that this e-mail is sent only to the recipients indicated above, with express warning to read, copy and use without authorization. If you have received this copy by mistake, please destroy it and contact us immediately.