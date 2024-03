Giornata per la sensibilizzazione delle persone con disabilità ad Altopascio: Luca Trapanese e altri ospiti parlano di inclusione || Comunicato stampa e foto

(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 Comunicato stampa

GIORNATA PER LA SENSIBILIZZAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ AD ALTOPASCIO: LUCA TRAPANESE E ALTRI OSPITI PARLANO DI INCLUSIONE

Altopascio, 11 marzo 2024 – Luca Trapanese, e con lui molti altri ospiti, arriva ad Altopascio in occasione della Giornata per la sensibilizzazione delle persone con disabilità. L’iniziativa coinvolge gli studenti delle scuole e l’intera cittadinanza in una giornata di riflessione e confronto. Giovedì 14 marzo il Cinema Teatro Puccini di Altopascio diventerà palcoscenico di interventi e riflessioni sulla disabilità e sul valore dell’inclusione. Si inizia la mattina, dalle 10.45 alle 12.45, con un evento rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado: verranno proiettati cortometraggi sulla disabilità e, a seguire, i ragazzi ascolteranno gli interventi di Luca Trapanese, assessore alle politiche sociali del comune di Napoli e padre di una bambina con sindrome di Down, David Bonaventuri, calciatore della nazionale italiana calcio amputati, e Stefano Gori, campione italiano nell’atletica leggera. Quest’ultimi sono anche testimonial dell’associazione Luccasenzabarriere Odv, il cui presidente, Domenico Passalacqua, presenterà “Senzabarriere.app”, l’applicazione che rende tutte le informazioni sulle accessibilità a portata di click.