INTEGRAZIONE – Corse straordinarie di Navigarda Riva del Garda-Limone

(AGENPARL) – dom 10 marzo 2024 NAVIGAZIONE LAGO DI GARDA

Frana tra Riva e Limone.

Navigazione Laghi a supporto del territorio con corse speciali di collegamento via acqua

In conseguenza alla chiusura, causa frana, della Strada SS 45 Bis Gardesana Occidentale tra

Limone e Riva del Garda, da LUNEDI’ 11 MARZO 2024 IN AVANTI, su richiesta del Servizio

Mobilità Pubblica della Provincia Autonoma di Trento, sono state istituite corse speciali per

studenti e lavoratori per raggiungere Riva del Garda da Limone e viceversa.

“A seguito della richiesta ricevuta, ci siamo immediatamente coordinati con il Servizio Mobilità

Pubblica della Provincia Autonoma di Trento, con i Comuni lacuali interessati e con il Gruppo

Arriva – commenta l’Ing. Mafale, Direttore di Esercizio Navigazione Lago di Garda – concordando

gli orari e le modalità per integrare il servizio bus da Limone a Riva del Garda e ritorno”.

“Navigazione Laghi lavora sempre a supporto del territorio” commenta il Gestore Governativo

Pietro Marrapodi “a maggior ragione in situazioni di criticità ove è indispensabile un lavoro

sinergico di tutti gli attori istituzionali e territoriali per individuare soluzioni rapide ed efficaci a

beneficio di cittadini e turisti”.

Gli orari delle corse speciali integrano l’orario del servizio di linea tra Riva a Limone già in vigore,

consultabile sul sito web alla pagina https://www.navigazionelaghi.it/biglietti-e-orari-lago-digarda/

ORARIO DA LUNEDI 11 MARZO 2024

da RIVA a LIMONE

n. corsa

C.S. 1

C.S. 3

part.

10.35

12.05

14.25

15.30

16.40

18.00

10.25

11.10

12.50

15.10

16.15

17.25

18.35

LIMONE arr.

da LIMONE a RIVA

n. corsa

C.S. 2

C.S. 4

LIMONE

part.

11.15

12.40

14.30

15.50

16.55

18.05

18.40

10.25

12.00

13.25

15.15

16.25

17.40

18.50

19.15

nota: C.S. = CORSE SPECIALI

L = CORSE DI LINEA DELL’ ORARIO IN VIGORE

TARIFFE: è prevista l’applicazione della tariffa agevolata per i residenti e per i lavoratori

(Limone-Riva solo andata residenti € 4,00 – ragazzi € 3,30) mentre gli abbonati del gruppo

ARRIVA, presentando l’abbonamento valido al momento dell’imbarco, potranno usufruire del

servizio senza extra costi aggiuntivi.

Seguiranno eventuali comunicazioni qualora si rendessero necessarie.

Desenzano, 10 marzo 2023

LA DIREZIONE DI ESERCIZIO