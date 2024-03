Fwd: Cartaginese (Lega): Bene delibere a sostegno politiche abitative e valorizzazione centri storici Comuni

(AGENPARL) – dom 10 marzo 2024 Cartaginese (Lega): Bene delibere a sostegno politiche abitative e

valorizzazione centri storici Comuni

Roma, 10 Mar – “Nei giorni scorsi la Giunta regionale ha approvato due

importantissime delibere, promosse dall’assessore Pasquale Ciacciarelli in

sintonia col Presidente Francesco Rocca e tutta l’Amministrazione. La prima

ha dato il via libera allo schema di Accordo di Programma tra la Regione e

il MIT a sostegno delle politiche abitative, che prevede, in particolare,

interventi di recupero e di rigenerazione urbana degli immobili di edilizia

residenziale pubblica e del patrimonio immobiliare pubblico e privato non

utilizzato, sfitto o invenduto, e nuovi interventi di edilizia sociale,

mediante l’acquisto o nuove costruzioni. L’Accordo, finanziato con le

risorse regionali e nazionali per un ammontare di circa 53 milioni e 900