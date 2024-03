Europei Paralimpici Parigi 2024 – Storico argento per la squadra di spada maschile! L’Italia chiude con ben 15 medaglie

(AGENPARL) – dom 10 marzo 2024 Europei di scherma paralimpica Parigi 2024 – La 15^ medaglia azzurra è

storica: argento per la squadra di spada maschile! Fiorettiste al 4°

posto. L’Italia eguaglia il ricco di bottino dell’edizione di Varsavia

PARIGI – Un argento per la storia. L’ultima giornata dei Campionati

Europei di scherma paralimpica di Parigi 2024 regala all’Italia la 15^

medaglia, conquistata dalla squadra di spada maschile che è riuscita a

raggiungere meritatamente un podio inseguito per anni. Così, malgrado un

po’ di rimpianto per la quarta posizione del team di fioretto femminile,

costretto a tenere Bebe Vio Grandis in panchina (a scopo precauzionale)

dopo i problemi fisici accusati ieri, la spedizione azzurra chiude con

un grande risultato questa kermesse continentale, eguagliando il bottino

dell’ultima edizione svolta a Varsavia.

Gara splendida e argento storico per la spada maschile italiana.

Emanuele Lambertini, Edoardo Giordan, Matteo Dei Rossi e Michele Massa

hanno tirato da squadra vera, con una costanza e una compattezza

eccezionale. Nei quarti di finale gli azzurri hanno comandato dall’alba

al tramonto il match contro la Gran Bretagna, vincendo con il punteggio

di 45-32 e volando così in semifinale. Qui, con un’altra prova di forza,

i ragazzi guidati dal CT Francesco Martinelli (con lui in panchina il

maestro Antonio Iannaccone) hanno offerto una prestazione perfetta

contro la Francia, che pure era trascinata dal tifo del pubblico della

Halle Georges Carpentier. L’Italia ha costruito il suo successo frazione

dopo frazione, esultando per la stoccata del 45-41 che l’ha proiettata

in finale. Anche nell’ultimo atto la sfida con l’Ucraina è stata

interpretata con carisma e voglia di vincere dagli azzurri, in un testa

a testa che li ha visti sconfitti solo sui titoli di coda con il

risultato di 45-38. Ma l’argento al collo dei nostri spadisti è prezioso

e ricco di significati. “_Una medaglia che premia anni di lavoro e di

impegno, uno spirito di squadra vero che si è visto in pedana in tutta

la competizione. Sono molto orgoglioso di questo secondo posto che ci dà

grande carica in prospettiva Giochi Paralimpici, ancora qui a Parigi_”,

ha detto il Responsabile d’arma della spada paralimpica Francesco

Martinelli.

Ha chiuso invece in quarta posizione la squadra azzurra di fioretto

femminile. Andreea Mogos, Loredana Trigilia e Alessia Biagini, con Bebe

Vio Grandis in panchina (a scopo precauzionale dopo i fastidi fisici

accusati ieri) sono state ammesse per diritto di ranking tra le “top 4”,

in quanto team testa di serie numero 1, e hanno lottato punto su punto

in semifinale contro l’Ucraina, cedendo solo nella parte finale del

match con il risultato di 45-35. Le fiorettiste del Commissario tecnico

Simone Vanni (affiancato da Alessandro Paroli) sono state così dirottate

alla sfida per il bronzo contro la Georgia, che si è imposta 45-32

lasciando l’Italia ai piedi del podio ma non scalfendo minimamente le

certezze di una formazione che, con Bebe protagonista, vorrà

ripresentarsi a Parigi per dare ancora una volta la caccia al podio dei

Giochi.

Intanto, la scherma azzurra archivia con l’eccellente bilancio di 15

medaglie l’Europeo Paralimpico in Francia: due sono d’oro (entrambe

griffate da una super Rossana Pasquino), cinque d’argento e otto di

bronzo. L’Italia ha eguagliato il numero di podi di Varsavia 2022 e dato

continuità al Mondiale da record di Terni 2023 (chiuso con 12 medaglie),

ma soprattutto rincorre un sogno che si è ormai trasformato in

obiettivo: portare ai Giochi di Parigi 2024 un numero di qualificati da

“doppia cifra”. Decisiva sarà l’ultima tappa di Coppa del Mondo, valida

per la Qualifica, in programma a maggio in Brasile, a San Paolo. Intanto

il Presidente federale Paolo Azzi, il Capodelegazione Alberto Ancarani e

il Coordinatore del settore paralimpico Dino Meglio hanno espresso tutta

la loro soddisfazione per i risultati degli atleti azzurri, specchio di

quanto fatto insieme ai tre Commissari tecnici e agli staff della

Nazionale.

QUI LE DIRETTE VIDEO DI TUTTE LE PEDANE [1]

QUI LA “PLAYLIST” DI FEDERSCHERMA TV CON IMMAGINI E INTERVISTE DA PARIGI

EUROPEI PARALIMPICI SPADA MASCHILE A SQUADRE – PARIGI (FRANCIA), 10

MARZO 2024

Qui i risultati live [3]

Finale

Ucraina b. ITALIA 45-38

Semifinali

ITALIA b. Francia 45-41

Ucraina b. Gran Bretagna 45-43

Quarti di finale

ITALIA – Germania 45-32

Classifica: 1. Ucraina, 2. ITALIA (Emanuele Lambertini, Edoardo Giordan,

Matteo Dei Rossi, Michele Massa), 3. Gran Bretagna, 4. Francia

EUROPEI PARALIMPICI FIORETTO FEMMINILE A SQUADRE – PARIGI (FRANCIA), 10

MARZO 2024

Qui i risultati live [4]

Finale

Ungheria b. Ucraina 45-37

Finale 3°/4°

Georgia b. ITALIA 45-32

Semifinali

Ucraina b. ITALIA 45-34

Ungheria b. Georgia 45-33

Classifica: 1. Ungheria, 2. Ucraina, 3. Georgia, 4. ITALIA (Andreea

Mogos, Loredana Trigilia, Alessia Biagini, Bebe Vio Grandis)

LE 15 MEDAGLIE AZZURRE AGLI EUROPEI DI PARIGI

2 d’Oro: Rossana Pasquino nella spada femminile categoria B e nella

sciabola femminile categoria B

5 d’Argento: Emanuele Lambertini nel fioretto maschile categoria A,

Leonardo Rigo nel fioretto maschile categoria C, squadra di fioretto

maschile (Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Marco Cima e Michele

Massa), Andreea Mogos nel fioretto femminile categoria A, squadra di

spada maschile (Emanuele Lambertini, Edoardo Giordan, Matteo Dei Rossi e

Michele Massa)

8 di Bronzo: Edoardo Giordan e Matteo Dei Rossi nella sciabola maschile

categoria A, squadra di sciabola maschile (Edoardo Giordan, Matteo Dei

Rossi e Gianmarco Paolucci), Matteo Betti nel fioretto maschile

categoria A, Michele Massa nel fioretto maschile categoria B, William

Russo nel fioretto maschile categoria C, Matteo Dei Rossi nella spada

maschile A, Leonardo Rigo nella spada maschile C

ORO

ARGENTO

BRONZO

tot.

UCRAINA

7

3

8

18

GBR

5

3

1

9

POLONIA

3

1

2

6

UNGHERIA

3

1

1

5

ITALIA

2

5

8

15

FRANCIA

3

3

6

GEORGIA

2

3

5

TURCHIA

1

1

SPAGNA

2

2

LETTONIA

2

2

NPA

1

2

3

GER

1

1

ISR

1

1

_foto liberamente pubblicabili, è gradita la citazione della fonte:

BIZZI/Federscherma_ —

