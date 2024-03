(AGENPARL) – sab 09 marzo 2024 [Rugby Notizie] Sei Nazioni Under 20, il post-Scozia nelle parole di Botturi e Brunello: “È un’Italia che gioca col sorriso”

09 Marzo 2024

Sei Nazioni Under 20, il post-Scozia nelle parole di Botturi e Brunello: “È un’Italia che gioca col sorriso”

Treviso – Quel giro d’onore che sembra non finire mai, con la gente appesa alle siepi per toccare i magnifici ragazzi in Azzurro, chiedere un autografo, farsi un selfie assieme con quelle facce sudate e graffiate ma felici sotto il tabellone luminoso che segna il 47 a 14 finale.

Capitan Botturi è il primo a parlare, onori e oneri del grado mentre i compagni festeggiano facendo volare in cielo il loro capo-allenatore sotto la tribuna ovest. “Primo tempo difficile, di sicuro non andato come avremmo voluto, poi nel secondo il cambio di mentalità è stato evidente”, commenta lo skipper di Calvisano, raggiante malgrado il taglio profondo sopra la fronte che l’ha costretto a giocare con un turbante di nastro bianco. “Dopo il riposo siamo rientrati in campo più elettrici, giocando il nostro rugby col sorriso, e poi anche contro la Scozia abbiamo confermato che questo gruppo non ha titolari e riserve, siamo tutti forti. Stasera si festeggia, poi da domani subito testa al Galles, e la mia anche se ha un bel taglio problemi zero, punti, fasciatura, casomai un bel caschetto e via”.

Orgogliosi dei suoi ragazzi anche Massimo Brunello, l’allenatore dei record per una Nazionale italiana Under 20: “Nel primo tempo la partita sembrava una di quelle che girano strane, qualche episodio tutto dalla parte della Scozia, loro bravi a non sbagliare nulla mentre noi non riuscivamo a leggere la difesa e a gestire con efficacia il nostro possesso. Però si sentiva che ci bastava solo la scintilla giusta, la squadra dava la sensazione di essere più forte dell’avversario e nel secondo tempo sono uscite fuori sia le individualità che il collettivo. Ormai questo staff ne ha passate tante assieme, e affiatato e sa come gestire questo tipo di situazioni toccando le corde giuste dei ragazzi, cosa che è effettivamente successa durante la pausa. Nel secondo tempo oggettivamente non abbiamo rischiato niente, fisicamente li abbiamo messo sotto un’enorme pressione: costretti a giocare palla in mano sono andati in difficoltà, mentre da parte nostra tutte le scelte hanno funzionato, come ad esempio il 50-22 di Casilio che poi ha scaturito la terza meta. Ora il Galles, match cui teniamo tantissimo per chiudere al meglio un Sei Nazioni per noi già più che positivo con la vittoria in Francia e la performance di Cork prima della vittoria di questa sera. Non sarà facile, a Cardiff saranno loro a voler fare la partita, ma noi ci siamo e sappiamo di potercela giocare alla pari”.

SEI NAZIONI U20 2024 | giocatori selezionati quarto turno:

ASCARI Davide (2004, Rugby Colorno 1975) | prima linea

BELLONI Mirko (2004, Verona Rugby) | ala

BELLUCCI Luca (2004, Rugby Roma Olimpic) | terza linea

BINI Francesco (2004, Rugby Rovigo Delta) | ala

BOTTURI Jacopo (2004, Petrarca Rugby) | terza linea – CAPITANO

BOZZO Nicola (2004, USA Perpignan) | centro

CASILIO Lorenzo (2004, Rugby Vicenza) | mediano di mischia

DE VILLIERS Patrick (2004, Rugby Noceto FC) | centro

ELETTRI Lorenzo (2004, Rugby Rovigo Delta) | centro/ala

FUSARI Ferdinando (2004, Rugby Roma Olimpic) | centro

GALLORINI Marcos (2004, Mogliano Veneto Rugby) | prima linea

GASPERINI Nicholas (2004, Rugby Viadana 1970) | prima linea

GRITTI Piero (2005, ASM Clérmont Auvergne) | seconda linea/terza linea

IMBERTI Francesco (2004, CUS Torino) | estremo

JIMENEZ Mattia (2004, Rugby Petrarca) | mediano di mischia

MIDENA Mattia (2005, Rugby Paese) | seconda linea

MILANO Giacomo (2005, UR Capitolina) | terza linea

MIRENZI Samuele (2004, VII Rugby Torino) | seconda linea

PADOAN Vittorio (2004, Casale Rugby) | prima linea

PAGANIN Riccardo (2004, Rugby Parabiago) | terza linea

PELLICCIOLI Sergio (2005, Rugby Lyons) | prima linea

PISANI Federico (2004, Verona Rugby) | prima linea

PUCCIARELLO Martino (2004, CUS Milano Rugby) | mediano di apertura

SCALABRIN Marco (2004, Rugby Vicenza) | ala

SICILIANO Valerio (2004, CA Briviste Corrèze) | prima linea

ZANANDREA Federico (2005, Mogliano Veneto Rugby) | centro

ZUCCONI Cesare (2004, Cavalieri U.R. Prati Sesto) | terza linea

SIX NATIONS U20 2024 | calendario Italia (ora locale Italia)

ITALIA U20 v INGHILTERRA U20 11-36

IRLANDA U20 v ITALIA U20 23-22

FRANCIA U20 v ITALIA U20 20-23

ITALIA U20 v SCOZIA U20 47-14

GALLES U20 v ITALIA U20

Gianluca Galzerano

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Nazionale Under 20

Coordinatore Comunicazione Territoriale | Promozione & Sviluppo

Cancellati ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/frontusers/unsubscribe/5376-rugby-notizie-sei-nazioni-under-20-il-post-scozia-nelle-parole-di-botturi-e-brunello-e-un-italia-che-gioca-col-sorriso?userId=218853&userKey=QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component ) | Visualizza online ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/archive/5376-rugby-notizie-sei-nazioni-under-20-il-post-scozia-nelle-parole-di-botturi-e-brunello-e-un-italia-che-gioca-col-sorriso?userid=218853-QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component )