09/03/2024

GUARDIA DI FINANZA: FIRMATA CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE L’INTESA PER LA

LEGALITA’ FISCALE NEL SETTORE DELLA DIGITAL CREATOR ECONOMY

Redditi di influencer, blogger e creatori di contenuti sui social: Agenzia delle Entrate e Guardia di

Finanza firmano l’intesa per la legalità fiscale nel settore della digital creator economy.

Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza insieme per garantire il rispetto delle regole fiscali da parte di

influencer, blogger e creator che producono redditi pubblicando contenuti in rete.Con un “memorandum

operativo congiunto”, i due enti hanno definito un piano di azione condiviso per intensificare il contrasto

all’evasione nel settore della digital creator economy, in cui rientra l’attività svolta da coloro che realizzano e

diffondono su internet prodotti multimediali, creando forme di relazione duratura con i propri follower.

La collaborazione si svilupperà attraverso l’esame e la valorizzazione dei dati disponibili e delle informazioni

acquisite attraverso le banche dati e gli applicativi rispettivamente in uso, nonché quelli ottenuti tramite la

cooperazione internazionale in materia fiscale. Potranno ad esempio essere approfondite le posizioni

caratterizzate da una forte sproporzione tra i redditi dichiarati, il numero di iscritti o di visualizzazioni sui propri

canali web e la disponibilità di beni.

Sulla base dei risultati delle analisi preliminari è stato avviato un piano di azione congiunto, tramite attività

ispettive da realizzarsi nei confronti dei soggetti individuati, che potranno prevedere, a seconda dei casi,

l’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche, l’acquisizione di documentazione, nonché lo sviluppo di indagini

finanziarie. Oltre agli aspetti prettamente fiscali, la Guardia di Finanza potrà, inoltre, verificare il rispetto degli

obblighi sul trattamento dei dati personali, in materia di diritto d’autore, tutela dei marchi e divieto di pubblicità

occulta. L’intesa si inserisce nell’ambito della stretta sinergia fra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a

presidio della legalità fiscale, anche con riguardo ai nuovi modelli di attività economico-commerciali e delle

nuove professioni digitali, già oggetto nell’ultimo periodo di attività congiunte.

I Primi risultati della collaborazione

Nonostante il settore della digital creator economy abbia conosciuto una forte espansione solo negli ultimi anni,

Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate hanno già delineato e messo in campo alcune attività di indagine, che

hanno consentito la ricostruzione degli effettivi redditi conseguiti da noti influencer per svariate centinaia di

migliaia di euro e portato alla regolarizzazione tramite ravvedimento o all’adesione integrale alle contestazioni

mosse. Nell’ultimo periodo l’Agenzia delle Entrate ha avviato un controllo verso due noti gamer, proprietari di

canali dedicati sulle piattaforme social e utilizzati per finalità di marketing in occasione del rilascio di nuovi

videogame, sessioni di gameplay ed organizzazione di eventi. I compensi, strettamente connessi alle

visualizzazioni raggiunte, erano conseguiti in completa evasione di imposta, nonostante l’abitualità e il livello di

organizzazione professionale dell’attività. Ai due influencer coinvolti sono stati rispettivamente contestati 700

mila e 500mila euro di ricavi non dichiarati.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna ha invece concluso un’operazione con il recupero a

tassazione per oltre 11 milioni di euro, attraverso l’approfondimento di due differenti contesti operativi. Il primo

ha riguardato 4 “influencer”, seguiti da 50 milioni di follower in totale. Per due di loro, completamente

sconosciuti al fisco, le Fiamme Gialle hanno dovuto ricostruire i proventi ottenuti non solo attraverso

pubblicazioni sui social e collaborazioni professionali avviate con aziende (“influencer marketing”) ma, anche e

soprattutto, mediante l’inserimento di contenuti su popolari siti d’intrattenimento per adulti.

Il secondo contesto ha invece riguardato 5 digital creator (tutti sconosciuti al fisco) molto attivi nella

pubblicazione di prestazioni a pagamento sul web. Per tre di loro è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate

l’applicazione di una particolare addizionale alle imposte sul reddito introdotta dalla legge di bilancio 2006 a

carico di chi produce, distribuisce, vende e rappresenta materiale per adulti anche in formato multimediale.

L’importo di tale addizionale, per un totale di circa 200mila euro, è destinato agli interventi a favore del settore

dello spettacolo, tra i più penalizzati dalla pandemia. Generalmente gli influencer si sono dimostrati ampiamente

collaborativi, aderendo prontamente ai rilievi mossi e versando all’Erario gli importi dovuti; solo in qualche

caso, si sono riservati di effettuare approfondimenti ulteriori, prima di proseguire la procedura avanti agli uffici

finanziari.

