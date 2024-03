Fwd: Cartaginese (LEGA): Potenziamento ferrovia Roma-Pescara grande opportunità Lazio e Abruzzo

(AGENPARL) – sab 09 marzo 2024 Cartaginese (Lega): Potenziamento ferrovia Roma-Pescara grande opportunità

per Lazio e Abruzzo

Roma, 09 Mar – “Il finanziamento di 951 milioni di euro stanziato per la

ferrovia Roma-Pescara, 720 milioni di euro deliberati dal CIPESS del Fondo

di Sviluppo e Coesione 2021-2027 e 231 milioni di euro del Fondo Opere

Indifferibili, rappresenta un primo e significativo passo per rendere

questa linea moderna e competitiva, realmente alternativa agli spostamenti

su gomma. Dopo anni di attese il Lazio e l’Abruzzo saranno collegate da

un’infrastruttura rapida ed efficiente, all’altezza delle esigenze dei

pendolari e capace di implementare i volumi di trasporto ferroviario merci,

grande opportunità di sviluppo sostenibile per l’economia, l’occupazione e

l’internazionalizzazione delle imprese del territorio. Tale intervento

conferma l’attenzione del Ministro Matteo Salvini e di tutto il Governo

verso le opere strategiche”. Lo dichiara in una nota Laura Cartaginese,

Presidente del Gruppo Lega in Regione Lazio.