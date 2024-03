(AGENPARL) – sab 09 marzo 2024 CULTURA. BUONGUERRIERI (FDI),CONTRO SANGIULIANO DA SINISTRA SOLITE FAKE NEWS. DECIDE COMMISSIONE AUTONOMA

“A decidere quale città meriti il titolo di Capitale della cultura 2026 sarà una commissione autonoma e indipendente, com’è giusto che sia. E’ questo è un dato di fatto, verificabile e sotto gli occhi di tutti. Il ministro della Cultura Sangiuliano non si è mai espresso a favore di una candidata. E questo è un altro dato di fatto. Tutto il resto sono fake news che, come al solito, la sinistra sparge indegnamente in giro al solo scopo di infangare un normale dibattito politico che non sa sostenere agendo in maniera cristallina. Se dovesse vincere L’Aquila ne saremo felici così come lo saremo se dovesse vincere Rimini o una delle altre valide candidate”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati